Ce țări a mai amenințat Trump după capturarea lui Maduro din Venezuela?

Al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă este modelat de ambițiile sale în materie de politică externă. Acest lucru s-a văzut în weekend, când și-a pus în aplicare planul privind capturarea lui Nicolas Maduro, liderul Venezuelei.

Când a descris operațiunea, Trump a reînviat Doctrina Monroe din 1823 și promisiunea supremației SUA în emisfera vestică, redenumind-o astfel „Doctrina Donroe”.

În ultimele zile, Trump a lansat mai multe avertismente către alte țări, printre care Iran, Mexic și Groenlanda. BBC trece în revistă toate amenințările venite din partea liderului de la Casa Albă.

Groenlanda

Trump a reiterat dorința de a anexa Groenlanda – teritoriu autonom al Danemarcei – după operațiunea din Venezuela, iar acest lucru a stârnit temeri atât în guvernul danez, dar și pe insulă.

Statele Unite au deja o bază militară în Groenlanda – Baza Spațială Pituffik – dar Trump vrea întreaga insulă.

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, a declarat el jurnaliștilor, spunând că regiunea este „acoperită de nave rusești și chinezești peste tot”.

Groenlanda este bogată în minerale rare, esențiale pentru producția de telefoane inteligente, vehicule electrice și echipamente militare.

După ce Trump a reiterat ideea de anexare, reacțiile nu au întârziat să apară. Prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a criticat retorica lui Trump, calificând-o „total inacceptabilă. Când președintele Statelor Unite vorbește despre „nevoia Groenlandei” și ne leagă de Venezuela și de intervenția militară, nu este doar greșit. Este lipsit de respect. Țara noastră nu este un obiect în retorica marilor puteri. Suntem un popor”.

De asemenea, Nielsen a descris ideea controlului SUA asupra insulei ca fiind o „fantezie”.

Danemarca și Groenlanda se opun ideii lansate de Trump.

Columbia

Columbia a fost ținta amenințărilor la doar câteva ore după operațiunea din Venezuela. Trump l-a avertizat pe președintele columbian Gustavo Petro să „își păzească fundul”.

Columbia deține rezerve substanțiale de petrol și este un important producător de aur, argint, smaralde, platină și cărbune. Țara este centru cheie pentru comerțul cu droguri din regiune, în special cocaină.

La sfârșitul săptămânii trecute, la bordul avionului Air Force One, Trump a declarat că țara este „condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite. Nu va mai face asta mult timp”, a spus el.

Trump nu a exclus, de asemenea, o operațiune militară împotriva Columbiei, atunci când a fost întrebat dacă Statele Unite vor face un astfel de pas. „Mi se pare o idee bună”, a răspuns Trump, potrivit sursei citate.

Iran

Trump a lansat amenințări și la adresa Iranului, în contextul în care în prezent, în țară, au loc proteste antiguvernamentale în masă. Trump a avertizat că autoritățile din Iran vor fi „lovite foarte tare” dacă vor mai muri protestatari.

„Urmărim situația foarte atent. Dacă vor începe să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”, a spus el reporterilor aflați la bordul Air Force One.

Mexic

Încă din timpului primului său mandat, Trump a lansat mai multe apeluri de a „construi zidul” de-a lungul frontierei sudice cu Mexicul.

Drept urmare, în prima sa zi de mandat în 2025, el a semnat un decret prezidențial prin care Golful Mexicului a fost redenumit „Golful Americii”. El a afirmat în repetate rânduri că autoritățile mexicane nu fac suficient pentru a opri fluxul de droguri sau de imigranți ilegali în SUA.

Weekendul trecut, Trump a declarat că drogurile „curgeau” prin Mexic și că „va trebui să facem ceva”, fără a oferi însă detalii.

Cuba

Cuba se află sub sancțiuni americane încă din 1960, fiind o țară care a menținut relații strânse cu Venezuela. Odată cu plecarea lui Maduro, Havana ar putea fi expusă în cazul în care aprovizionarea cu petrol se va prăbuși.

Potrivit CNN, duminică, Trump a afirmat că intervenția militară nu este necesară în Cuba, deoarece aceasta este „gata să cadă”.

„Nu cred că este nevoie de nicio acțiune. Se pare că se prăbușește. Nu știu dacă vor rezista, dar Cuba nu mai are acum niciun venit. Toate veniturile lor proveneau din Venezuela, din petrolul venezuelean”, a spus Trump.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși cu forța din dormitorul lor de către forțele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor.