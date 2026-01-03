Reacții din America Latină după atacul din Venezuela: Columbia cere convocarea Consiliului de Securitate

Președintele Columbiei Gustavo Petro afirmă pe rețelele de socializare că Venezuela este atacată.

„În acest moment, Caracasul este bombardat… bombardat cu rachete”, a scris Gustavo Petro pe X, citat de The Guardian.

El a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

„De ieri, Columbia este membră a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și trebuie convocat imediat. Stabiliți legalitatea internațională a agresiunii împotriva Venezuelei”, adăugat el.

Cuba denunță un „atac criminal”

Și președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a condamnat ceea ce a numit un atac „criminal” al SUA asupra Venezuelei într-o postare pe X.

„Cuba denunță și solicită urgent reacția comunității internaționale împotriva atacului criminal al SUA asupra Venezuelei. Zona noastră de pace este atacată brutal”, se arată în postare, potrivit CNN.

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Într-o declarație făcută sâmbătă dimineața, guvernul venezuelean a afirmat că „condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă” a guvernului SUA.