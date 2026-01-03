Apar noi detalii. Atacurile SUA au fost menite să îi protejeze pe cei ce îl capturau pe Maduro

Potrivit lui Lee, Rubio i-ar fi transmis că, odată ce Maduro se află „în custodia SUA”, Washingtonul nu vede necesare alte acțiuni pe teritoriul venezuelean. „El [Rubio] nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum că Maduro se află în custodia SUA”, a scris senatorul, menționând că a confirmat arestarea în urma convorbirii cu șeful diplomației americane.

În aceeași declarație, Mike Lee a susținut că loviturile americane au avut rolul de a asigura desfășurarea mandatului de arestare: atacurile SUA ar fi fost „lansate pentru a proteja și apăra persoanele care executau mandatul de arestare”.

Operațiunea a fost anunțată public de președintele SUA Donald Trump, care a afirmat că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară în urma unor lovituri și a unei intervenții militare de amploare. În Caracas au fost raportate explozii și pene de curent, iar autoritățile venezuelene au condamnat acțiunea; deocamdată, guvernul Venezuelei nu a confirmat oficial capturarea lui Maduro, potrivit relatărilor internaționale.

Subiectul a declanșat reacții și pe plan intern, la Washington. Anterior, senatorul Lee își exprimase public rezervele privind temeiul legal al intervenției, într-o postare pe X: „Aștept cu interes să aflu ce ar putea justifica constituțional această acțiune, în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare”.