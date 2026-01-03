Prima pagină » Știri externe » Apar noi detalii. Atacurile SUA au fost menite să îi protejeze pe cei ce îl capturau pe Maduro

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, „nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela” după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, susține senatorul republican Mike Lee, care afirmă că a discutat telefonic cu Rubio imediat după operațiune.
Gabriel Negreanu
03 ian. 2026, 13:07, Știri externe

Potrivit lui Lee, Rubio i-ar fi transmis că, odată ce Maduro se află „în custodia SUA”, Washingtonul nu vede necesare alte acțiuni pe teritoriul venezuelean. „El [Rubio] nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum că Maduro se află în custodia SUA”, a scris senatorul, menționând că a confirmat arestarea în urma convorbirii cu șeful diplomației americane.

În aceeași declarație, Mike Lee a susținut că loviturile americane au avut rolul de a asigura desfășurarea mandatului de arestare: atacurile SUA ar fi fost „lansate pentru a proteja și apăra persoanele care executau mandatul de arestare”.

Operațiunea a fost anunțată public de președintele SUA Donald Trump, care a afirmat că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară în urma unor lovituri și a unei intervenții militare de amploare. În Caracas au fost raportate explozii și pene de curent, iar autoritățile venezuelene au condamnat acțiunea; deocamdată, guvernul Venezuelei nu a confirmat oficial capturarea lui Maduro, potrivit relatărilor internaționale.

Subiectul a declanșat reacții și pe plan intern, la Washington. Anterior, senatorul Lee își exprimase public rezervele privind temeiul legal al intervenției, într-o postare pe X: „Aștept cu interes să aflu ce ar putea justifica constituțional această acțiune, în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare”.

