Cum a fost umplut vidul de informații despre capturarea lui Maduro cu deepfake-uri și IA

Imagini și videoclipuri generate sau manipulate cu inteligență artificială au fost distribuite masiv pe TikTok, Instagram și X, unele dintre ele fiind preluate inclusiv de politicieni și figuri publice cunoscute, scrie Euronews.

Totul a început după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o „lovitură de amploare” asupra Venezuelei. În lipsa unor imagini oficiale, spațiul informațional a fost rapid umplut de conținut fals, prezentat drept real.

Implicarea politicienilor

Mai multe fotografii care îl arătau pe Nicolás Maduro în custodia militarilor americani au fost distribuite de conturi oficiale, inclusiv de partidul portughez de extremă dreapta Chega, de Elon Musk și de Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte al Braziliei. Unele dintre aceste imagini au adunat milioane de vizualizări în doar câteva ore.

Potrivit experților în fact-checking, inclusiv echipa The Cube de la Euronews, fotografiile conțineau watermark-uri SynthID, indicând că au fost generate sau editate cu ajutorul inteligenței artificiale Google. Analizele Detesia, startup german specializat în detectarea deepfake-urilor, au confirmat „dovezi substanțiale” de manipulare AI.

Videoclipuri și proteste false

Pe lângă imagini, au circulat și videoclipuri care arătau presupuse proteste de bucurie în Venezuela. Unele erau clipuri vechi, scoase din context, altele prezentau semne clare de generare AI: mișcări nefirești, tonuri de piele anormale, artificii fără fum sau imagini inconsecvente pe ecranele telefoanelor.

Un clip distribuit de Elon Musk, cu presupuse scene de jubilație, a depășit 5,6 milioane de vizualizări. În realitate, situația din Venezuela este mult mai complexă, cu reacții împărțite între speranță, teamă și condamnarea intervenției americane.

În paralel, s-au răspândit și informații false privind bombardarea mausoleului lui Hugo Chavez. Chiar și președintele Columbiei, Gustavo Petro, a distribuit o astfel de imagine. Ulterior, Fundația Hugo Chavez a publicat un video care arată clar că mausoleul este intact, iar fotografia virală fusese manipulată digital.

Un precedent periculos

Specialiștii avertizează că acest caz reprezintă un precedent grav: este una dintre primele situații în care imagini AI despre un lider politic major au fost create și distribuite în timp real, pe fondul unui eveniment de breaking news.

Analistul Tal Hagin subliniază că „nu mai suntem în faza în care deepfake-urile pot fi ușor recunoscute – suntem deja acolo unde realul și falsul se confundă”.