Execuție publică într-un oraș din Iran. Bărbatul a fost condamnat pentru uciderea unui medic

Un bărbat condamnat pentru uciderea unui medic în sud-vestul Iranului a fost executat public marți. Sentința pentru uciderea doctorului Davoudi „a fost executată public în această dimineață în Yasuj”, capitala provinciei Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad, potrivit publicației oficiale de știri judiciare Mizan Online.

Bărbatul a fost condamnat definitiv în urma unei evaluări psihiatrice și a confirmării sentinței de către Curtea Supremă, au declarat reprezentanții sistemului judiciar iranian, citați de Le Figaro.

„Executarea acestei sentințe este un mesaj pentru cei care încearcă să perturbe securitatea societății și a cetățenilor”, a declarat procurorul provincial Vahid Mousavian, preluat de Mizan.

Execuții pe bandă rulantă în Iran. Număr record în octombrie

Iranul, care efectuează execuții prin spânzurare, are al doilea cel mai mare număr de execuții din lume după China, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International. Cele mai multe execuții au loc în închisori, iar cele publice sunt organizate rar.

La mijlocul lunii octombrie, Amnesty International a anunțat că peste 1.000 de persoane au fost executate în Iran în primele nouă luni ale anului 2025. Este cel mai mare număr din ultimii 15 ani, conform unor statistici. De asemenea, octombrie a fost atins un record al ultimilor 20 de ani în privința execuțiilor făcute într-o singură lună.

O organizație din Norvegia susține că au fost 241 de execuții, o creștere cu aproape 50% în comparație cu luna precedentă. Cele mai multe pedepse cu moarte sunt stabilite pentru crime și trafic de droguri. Totuși, în ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de execuții pentru persoane condamnate pentru spionaj, în special în favoarea Israelului.