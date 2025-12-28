Raport îngrijorător: Iranul a înregistrat cel mai mare număr de execuții din ultimul deceniu

Iranul a efectuat cel mai mare număr de execuții din ultimul deceniu, respectiv 1.922.

Raportul publicat de grupul HRA susține că numărul execuțiilor în 2025 s-a dublat față de 2024, chiar dacă numărul condamnărilor la moarte a scăzut cu 21,4%. Cu toate acestea, raportul evidențiază un aspect îngrijorător: „95% dintre execuții au fost efectuate în secret sau fără anunț public”, notează The Jerusalem Post.

Potrivit raportului, în acest an, au fost înregistrate 22.028 de arestări pentru libertatea de gândire și de exprimare, de 13 ori mai mare decât numărul înregistrat în 2024.

Raportul mai menționează și peste 70.000 de cazuri de muncă infantilă și cel puțin 23.000 de cazuri de abuz asupra copiilor. În plus, arestările legate de drepturile generale ale minorităților religioase s-au dublat în ultimul an, ajungând la un total de 183, în timp ce condamnările au crescut cu 67,4%.

Și tratamentul aplicat prizonierilor în Iran în 2025 a fost plin de abuzuri, cu 2.513 cazuri de prizonieri deținuți în condiții necorespunzătoare, mai relevă sursa citată.

HRA subliniază că aceste statistici se referă numai la cazurile în care detaliile au fost făcute publice și că cifrele reale sunt necunoscute.

Potrivit BBC, activiștii au afirmat că rata execuțiilor în Iran crește atunci când regimul se simte amenințat.