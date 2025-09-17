Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj pentru Israel

Agenția judiciară Mizan a relatat că Shahbazi ar fi transmis informații sensibile despre centre de date și instalații de securitate din Iran către agenți israelieni. Activiștii susțin, în schimb, că acesta a fost arestat după ce a trimis o scrisoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în care își oferea sprijinul în războiul împotriva Rusiei, potrivit AP.

Organizația Iran Human Rights avertizase anterior că Shahbazi risca să fie executat. Potrivit acesteia, mesajul său către Zelenski a fost prezentat drept probă de spionaj, autoritățile iraniene susținând că Israelul l-ar fi învățat să folosească programe informatice de bază.

Regimul de la Teheran nu a precizat modul în care s-a făcut execuția, însă, de regulă, condamnații la moarte sunt spânzurați.

De la conflictul de 12 zile cu Israelul, Iranul a executat opt persoane acuzate de spionaj, fapt ce alimentează temerile organizațiilor pentru drepturile omului privind un val de execuții. Războiul aerian purtat de Israel a provocat moartea a circa 1.100 de persoane în Iran, inclusiv numeroși comandanți militari, iar Teheranul a ripostat cu tiruri de rachete asupra Israelului.