Un bărbat din Afganistan a fost executat de autoritățile talibane după ce a ucis 13 membrii ai unei familii

Potrivit Curții Supreme a Afganistanului, bărbatul executat fusese condamnat pentru un atac comis la începutul acestui an, în care au fost uciși 13 membri ai unei familii extinse, printre care nouă copii și mama acestora.

Execuția a avut loc pe stadionul local și a atras zeci de mii de oameni, inclusiv rude ale victimelor, care, potrivit autorităților, au refuzat opțiunea de a ierta condamnatul, cerând ca execuția să aibă loc. Bărbatul a fost împușcat de un membru al familiei celor uciși.

Această execuție este cea de-a 11-a realizată public de talibani de la revenirea lor la putere în 2021, după retragerea forțelor SUA și NATO.

Organizația Națiunilor Unite a reacționat prin vocea lui Richard Bennet, raportor special pentru Afganistan: „Execuțiile publice sunt inumane, o pedeapsă crudă și neobișnuită și contrară dreptului internațional”.

Execuțiile publice au fost o practică obișnuită în perioada primei guvernări talibane din anii 1990, precum și biciuiri sau ucideri cu pietre.