Spania își demite oficial ambasadorul din Israel pe fondul tensiunilor diplomatice cu Tel Aviv

Guvernul de la Madrid a anunțat oficial demiterea ambasadoarei Spaniei în Israel, Ana Sálomon, printr-un decret publicat în jurnalul oficial al statului. Decizia a fost aprobată în cadrul ultimei ședințe a Consiliului de Miniștri. Astfel se confirmă faptul că ambasada Spaniei la Tel Aviv va funcționa fără ambasador. Misiunea diplomatică va fi condusă de acum înainte de un însărcinat cu afaceri, rang diplomatic inferior, arată Euronews.

O măsură considerată reciprocă față de Israel

Hotărârea este interpretată ca un gest de reciprocitate după ce Israelul a adoptat o măsură similară în relația cu Madridul. Israelul nu mai are ambasador în Spania din 2024, după ce guvernul israelian și-a retras reprezentantul diplomatic de la Madrid în urma deciziei Spaniei de a recunoaște statul palestinian. De atunci, misiunea diplomatică israeliană din capitala spaniolă este condusă de un însărcinat cu afaceri. Ana Sálomon fusese rechemată la Madrid pentru consultări în septembrie 2025. La acea dată, premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat măsuri pentru a opri ceea ce el a descris drept un „genocid în Gaza”.

În acel moment, relațiile dintre cele două state s-au deteriorat puternic.

Relațiile dintre Madrid și Tel Aviv, la un nivel foarte scăzut

După declarațiile lui Sánchez, ministrul israelian de externe Gideon Saar l-a acuzat pe premierul spaniol de antisemitism. Apoi a interzis accesul în Israel pentru doi miniștri spanioli. Aceste măsuri au amplificat tensiunile diplomatice dintre cele două țări, deja afectate de pozițiile divergente privind conflictul israeliano-palestinian. În prezent, relațiile dintre Spania și Israel se află la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani, ambele state menținând reprezentarea diplomatică doar la nivel de însărcinat cu afaceri.