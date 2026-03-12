Prima pagină » Știri externe » Serbia și Albania propun aderarea treptată la UE, fără drept de veto

Serbia și Albania propun aderarea treptată la UE, fără drept de veto

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și premierul Albaniei, Edi Rama, au propus accelerarea procesului de integrare europeană printr-un model de aderare treptată la Uniunea Europeană.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
12 mart. 2026, 06:54, Știri externe

Într-un articol publicat în cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, liderii Serbiei și Albaniei au prezentat ceea ce au numit o „cale realistă către Uniunea Europeană”. Propunerea lor prevede o integrare graduală în piața unică europeană și în spațiul Schengen, înainte de aderarea deplină la UE, arată Euronews.

În această etapă intermediară, cele două state nu ar avea însă comisari europeni, eurodeputați în Parlamentul European sau drept de veto în deciziile Uniunii. Toate aceste drepturi sunt acordate doar statelor membre cu statut deplin.

O încercare de relansare a extinderii UE

Procesul de aderare al țărilor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană stagnează de mai mulți ani. Principală problemă este progresul lent în domenii precum statul de drept, combaterea corupției, libertatea presei și reforma sistemului judiciar. Vučić și Rama consideră că un model de integrare graduală ar putea revigora procesul de extindere al UE și ar contribui la stabilitatea regiunii. În opinia lor, Balcanii de Vest reprezintă „o nouă linie de front pentru investiții în consolidarea Uniunii Europene”.

Liderii celor două state susțin că integrarea treptată a țărilor pregătite în piața unică și în spațiul Schengen ar putea întări poziția economică și geopolitică a UE. Potrivit acestora, această abordare ar permite extinderea cooperării fără a afecta mecanismele decizionale ale Uniunii.

Negocierile de aderare rămân blocate

Serbia a depus cererea de aderare la UE încă din 2009, însă negocierile au stagnat în ultimii ani. Bruxellesul a exprimat în repetate rânduri îngrijorări legate de statul de drept, libertatea presei și politica externă a Belgradului, inclusiv relațiile cu Rusia. În cazul Albaniei, autoritățile de la Tirana speră să finalizeze negocierile de aderare în următorii ani și să devină membru cu drepturi depline al Uniunii până în 2030. Premierul Edi Rama a declarat anterior că această dată nu este „un vis”, ci un obiectiv realist, bazat pe progresele făcute în reforme și în lupta împotriva corupției.

