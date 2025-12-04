Detalii cutremurătoare despre abuzurile din „Alligator Alcatraz”, dezvăluite într-un raport Amnesty International

Documentul descrie condiții extreme de detenție, pe care organizația le califică drept „tratamente crude, inumane și degradante”, ajungând în unele cazuri la nivelul torturii, scrie The Guardian.

„Cutia” în aer liber, simbol al pedepselor

Potrivit raportului, deținuții ar fi fost închiși încătușați într-o cușcă metalică de doar 60 de centimetri înălțime, denumită „cutia”, amplasată în aer liber, sub soarele puternic și în umiditatea din sudul statului.

Unii ar fi fost lăsați acolo fără apă timp de până la 24 de ore. Amnesty afirmă că „cutia” era folosită în mod arbitrar, chiar și pentru abateri minore sau inexistente, accentuând abuzurile în centrele de detenție pentru imigranți din Florida.

Condiții insalubre și neglijență medicală

Raportul subliniază că toalete revărsate, supraaglomerarea, accesul limitat la dușuri, expunerea la insecte și lumina permanent aprinsă sunt probleme recurente.

Deținuții ar fi primit hrană și apă de calitate slabă, iar accesul la servicii medicale ar fi fost inconsistent sau chiar refuzat.

Reacția autorităților

Autoritățile din Florida au respins categoric acuzațiile. Molly Best, purtătoarea de cuvânt a guvernatorului Ron DeSantis, a catalogat raportul drept „un atac motivat politic”. Cu toate acestea, Amnesty menționează incidente suplimentare, inclusiv lovirea deținuților, izolarea prelungită și lipsa accesului la reprezentare juridică.

Organizația solicită închiderea „Alligator Alcatraz” și încetarea colaborării statului Florida cu autoritățile federale de imigrare. Amnesty avertizează că situația reprezintă „o criză a drepturilor omului” ce necesită intervenție imediată.