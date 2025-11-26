Prima pagină » Știrile zilei » Mexic: Sute de femeie au protestat împotriva violenței de gen

Sute de femei din Ciudad de Mexic au ieșit marți în stradă pentru a protesta violența de gen, un fenomen care ucide zece femei în medie pe zi, potrivit datelor oficiale, citate de AFP.
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
26 nov. 2025, 07:42, Știri externe

Sute de femei au participat marți la un protest în capitala Mexicului, exprimându-și furia și frustrarea față de nivelul alarmant al violenței de gen. 

Președinta Claudia Sheinbaum a lansat recent o campanie națională împotriva hărțuirii sexuale, după ce un bărbat a pipăit-o în public.

Sheinbaum a propus ca un plan ce vizează aplicarea de pedepse cu închisoarea pentru abuzurile sexuale în întreaga țară și încurajarea femeilor să raporteze incidentele autorităților. 

„Am depus o plângere împotriva lui acum trei ani, iar acest bărbat este încă în libertate. Sistemul este foarte lent. Din păcate, multe femei trebuie să își desfășoare propriile anchete”, a declarat o protestatară, victimă a violenței de gen care se manifesta, arătând fotografia bărbatului care ar fi abuzat-o.  

Potrivit datelor furnizate de ONU, 70% din femeile mexicane cu vârsta de peste 15 ani au experimentat o formă de abuz sexual.

De asemenea, date parlamentare arată doar în 2024, 3.430 de femei au murit în mod violent, dintre care 829 au fost victime ale femicidului.  