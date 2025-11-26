Mexic: Sute de femeie au protestat împotriva violenței de gen

Sute de femei au participat marți la un protest în capitala Mexicului, exprimându-și furia și frustrarea față de nivelul alarmant al violenței de gen.

Președinta Claudia Sheinbaum a lansat recent o campanie națională împotriva hărțuirii sexuale, după ce un bărbat a pipăit-o în public.

Sheinbaum a propus ca un plan ce vizează aplicarea de pedepse cu închisoarea pentru abuzurile sexuale în întreaga țară și încurajarea femeilor să raporteze incidentele autorităților.

„Am depus o plângere împotriva lui acum trei ani, iar acest bărbat este încă în libertate. Sistemul este foarte lent. Din păcate, multe femei trebuie să își desfășoare propriile anchete”, a declarat o protestatară, victimă a violenței de gen care se manifesta, arătând fotografia bărbatului care ar fi abuzat-o.

Potrivit datelor furnizate de ONU, 70% din femeile mexicane cu vârsta de peste 15 ani au experimentat o formă de abuz sexual.

De asemenea, date parlamentare arată doar în 2024, 3.430 de femei au murit în mod violent, dintre care 829 au fost victime ale femicidului.