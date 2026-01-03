Mexic condamnă atacurile SUA asupra Venezuelei și avertizează asupra instabilității regionale

Guvernul mexican a reacționat ferm după atacurile efectuate de forțele armate ale Statelor Unite asupra unor obiective aflate pe teritoriul Venezuelei, potrivit Al Jazeera.

Într-un comunicat oficial, Ministerul de Externe al Mexicului a transmis că „condamnă și respinge cu fermitate acțiunile militare desfășurate unilateral în ultimele ore” de SUA împotriva Republicii Bolivariene Venezuela.

Autoritățile mexicane consideră că intervenția militară afectează grav echilibrul din regiune și riscă să escaladeze tensiunile dintre statele din America Latină.

Potrivit Ministerului de Externe, astfel de acțiuni „pun în mod serios în pericol stabilitatea regională”.

Mexicul și-a reiterat poziția tradițională de respingere a intervențiilor militare externe și a subliniat importanța respectării suveranității statelor și a soluționării conflictelor prin mijloace diplomatice.