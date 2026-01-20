Mexicul a trimis în SUA 37 de membri ai cartelurilor de droguri

Ministrul mexican al Securității, Omar Garcia Harfuch, a scris într-o postare pe rețeaua de socializare de pe X că persoanele transferate erau „infractori cu impact major” care „reprezentau o amenințare reală la adresa securității țării”, potrivit AP.

Este a treia oară în mai puțin de un an când Mexicul trimite membri ai cartelului reținuți în SUA, în încercarea țării de a contracara amenințările tot mai mari din partea președintelui american Donald Trump. Garcia Harfuch a declarat că guvernul a trimis în total 92 de persoane.

Transferul de marți a inclus personalități din Cartelul Sinaloa, cartelul Beltrán-Leyva, Cartelul Jalisco Noua Generație și Cartelul Nord-Est, o rămășiță a grupului Zetas, cu sediul în statul mexican de graniță Tamaulipas, vizavi de Texas. Autoritățile mexicane au declarat că toți au cazuri în curs de desfășurare în SUA.

Atenția SUA îndreptată spre Mexic

Trump a luat în considerare ideea unei acțiuni militare împotriva cartelurilor mexicane, un limbaj care a devenit și mai combativ de când o operațiune militară americană în Venezuela l-a detronat pe fostul președinte Nicolas Maduro la începutul acestei luni.

Îndreptându-și atenția către Mexic la scurt timp după atacul din Venezuela, Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News: „Am eliminat 97% din drogurile care intrau pe apă și vom începe acum să atacăm țărmul, în ceea ce privește cartelurile.”

Săptămâna trecută, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a vorbit cu Trump , spunându-i că intervenția SUA în Mexic „nu este necesară”, dar subliniind că cele două guverne vor continua să colaboreze.

În februarie anul trecut, Mexicul a trimis în SUA 29 de membri ai cartelurilo, inclusiv pe baronul drogurilor Rafael Caro Quintero , care se afla în spatele uciderii unui agent DEA american în 1985. În august, o a doua rundă de investigații a constat în trimiterea în SUA a 26 de figuri ale cartelului mexican. Niciuna nu avea profilul lui Caro Quintero, dar, acoperind mai multe carteluri, cifrele ar putea ajuta procurorii americani să construiască dosare.