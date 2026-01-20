Mexicul a trimis în SUA 37 de membri ai cartelurilor de droguri

Ministrul mexican al Securității, Omar Garcia Harfuch, a scris într-o postare pe rețeaua de socializare de pe X că persoanele transferate erau „infractori cu impact major” care „reprezentau o amenințare reală la adresa securității țării”, potrivit AP.
Este a treia oară în mai puțin de un an când Mexicul trimite membri ai cartelului reținuți în SUA, în încercarea țării de a contracara amenințările tot mai mari din partea președintelui american Donald Trump. Garcia Harfuch a declarat că guvernul a trimis în total 92 de persoane.
Transferul de marți a inclus personalități din Cartelul Sinaloa, cartelul Beltrán-Leyva, Cartelul Jalisco Noua Generație și Cartelul Nord-Est, o rămășiță a grupului Zetas, cu sediul în statul mexican de graniță Tamaulipas, vizavi de Texas. Autoritățile mexicane au declarat că toți au cazuri în curs de desfășurare în SUA.
Trump a luat în considerare ideea unei acțiuni militare împotriva cartelurilor mexicane, un limbaj care a devenit și mai combativ de când o operațiune militară americană în Venezuela l-a detronat pe fostul președinte Nicolas Maduro la începutul acestei luni.
Îndreptându-și atenția către Mexic la scurt timp după atacul din Venezuela, Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News: „Am eliminat 97% din drogurile care intrau pe apă și vom începe acum să atacăm țărmul, în ceea ce privește cartelurile.”
Săptămâna trecută, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a vorbit cu Trump , spunându-i că intervenția SUA în Mexic „nu este necesară”, dar subliniind că cele două guverne vor continua să colaboreze.
În februarie anul trecut, Mexicul a trimis în SUA 29 de membri ai cartelurilo, inclusiv pe baronul drogurilor Rafael Caro Quintero , care se afla în spatele uciderii unui agent DEA american în 1985. În august, o a doua rundă de investigații a constat în trimiterea în SUA a 26 de figuri ale cartelului mexican. Niciuna nu avea profilul lui Caro Quintero, dar, acoperind mai multe carteluri, cifrele ar putea ajuta procurorii americani să construiască dosare.