Statele Unite pregătesc operațiuni terestre împotriva cartelurilor din Mexic

Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Fox News, fără a oferi detalii despre momentul exact sau amploarea acestor operațiuni.

„Vom începe acum să lovim pe uscat în ceea ce privește cartelurile. Cartelurile conduc Mexicul”, a afirmat Trump.

Orice acțiune militară pe teritoriul mexican fără consimțământul oficial al Mexicului ar încălca dreptul internațional și ar reprezenta un atac fără precedent asupra unui aliat și partener comercial major al SUA. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum și-a exprimat deja opoziția față de orice prezență militară americană pe sol mexican, propunând reforme constituționale pentru a întări protecția împotriva operațiunilor externe neautorizate, scrie Euronews.

Această declarație vine la scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele Delta în Venezuela, într-o operațiune care a urmat unui lung șir de presiuni militare și economice americane asupra guvernului venezuelean. Maduro se confruntă acum cu acuzații de trafic de droguri în New York.

Operațiunile navale americane au vizat nave suspectate de transport de cocaină și fentanyl, ducând la moartea a peste 100 de persoane din septembrie 2025. Trump a catalogat fentanylul drept armă de distrugere în masă și a acuzat cartelurile mexicane de producerea majorității cantității de fentanyl care ajunge în SUA, folosind precursori chimici importați din China.

Cele două cele mai puternice organizații criminale din Mexic, Sinaloa și Jalisco New Generation, controlează teritorii vaste și sunt implicate într-o competiție violentă care a cauzat peste 30.000 de decese doar în 2025. În februarie 2025, Trump a desemnat șase carteluri mexicane drept organizații teroriste străine, o măsură criticată de Mexic ca amenințare la adresa suveranității naționale.

Rămâne neclar dacă Trump va căuta aprobarea Congresului pentru aceste lovituri terestre, deși Constituția SUA acordă legislativului autoritatea de a declara război.