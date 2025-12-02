Uniunea Europeană se află la cel puțin 50 de ani de a atinge egalitatea de gen

În 2025, Indicele Egalității de Gen al UE se situează la 63,4 puncte din 100, ceea ce reprezintă o creștere de 10,5 puncte față de 2010 și de 7,4 puncte față de 2015.

Aceasta implică o creștere de doar 0,7 puncte pe an, ceea ce înseamnă că, în ritmul actual, UE va dura jumătate de secol pentru a atinge egalitatea deplină, subliniază EIGE, cu sediul la Vilnius, scrie EFE.

Comisara europeană pentru Egalitate, Hadja Lahbib, a exprimat pe rețeaua socială X regretul că va mai dura jumătate de secol pentru atingerea acestui obiectiv și a subliniat: „Avem nevoie de egalitate de gen acum, nu în ritm de melc”.

Spania rămâne și anul acesta pe locul patru în clasamentul țărilor UE cele mai avansate în materie de egalitate de gen, după Suedia, Franța și Danemarca, toate fiind peste media UE.

📊 Gender Equality Index 2025: 63.4

📈 +10.5 since 2010 The Gender Equality Index measures equality across work, knowledge, time, power, money & health — scale 0–100 The EU remains 50 years from full gender equality but progress is real. ℹ️Read more: https://t.co/ITITby98JM pic.twitter.com/uW8fGcrxBr — EU Justice (@EU_Justice) December 2, 2025

Potrivit raportului, statele care au înregistrat cele mai mari progrese în egalitatea de gen din 2020 sunt Malta, Irlanda și Lituania, în timp ce Letonia, Croația și Ungaria au crescut mai puțin de un punct, iar Bulgaria a scăzut cu 0,7 puncte.

Din 2015 se remarcă creșterea Irlandei, Spaniei și Maltei, cu o creștere de aproximativ 13 puncte, urmate de Luxemburg și Belgia, cu un avans de circa 10 puncte.

În contrast, Bulgaria, Slovenia și Ungaria au înregistrat cele mai mici schimbări, cu creșteri de aproximativ 2 puncte.

Pentru elaborarea raportului său, EIGE analizează șase domenii sociale: putere, sănătate, muncă, bani, cunoaștere și utilizarea timpului, deși ia în considerare și violența împotriva femeilor și inegalitățile cu care se confruntă acestea.

Primesc 77% din salariul unui bărbat

În ceea ce privește puterea de cumpărare, datele arată că femeile din UE trebuie să lucreze 15 luni și jumătate pentru a câștiga cât un bărbat într-un an, adică primesc anual doar 77% din salariul unui bărbat.

Directoarea EIGE, Carlien Scheele, a declarat că astfel femeile lucrează „echivalentul unui trimestru întreg gratuit”. Aceste luni, denumite „trimestru fantomă”, sunt considerate timp „pierdut”, care nu se dedică familiei, studiului, formării sau odihnei și afectează pensiile și veniturile pe parcursul vieții.

Pe de altă parte, femeile aflate în cuplu câștigă în medie cu 30% mai puțin decât partenerii lor și ajung să câștige cu 50% mai puțin dacă sunt tinere, migrante sau cu nivel scăzut de educație.

Țara UE care a înregistrat cele mai mari progrese în reducerea acestei diferențe salariale este Lituania, urmată de Polonia și Croația, în timp ce Spania a înregistrat o îmbunătățire de 2,4 puncte.

Progrese limitate în angajare și putere

Potrivit raportului, ocuparea forței de muncă feminine crește, dar puține femei ajung în poziții de conducere, iar perspectivele lor profesionale sunt limitate de maternitate, în contrast cu bărbații, ale căror cariere sunt stimulate.

„Europa a progresat, dar prea încet. Indicele arată că tot mai multe femei muncesc, dar nu suficient în locurile bine plătite sau la mesele decizionale unde se adoptă bugetele”, a afirmat Scheele.

Femeile se află în cea mai dificilă situație în Malta, unde 25% dintre femeile angajate în gospodării unipersonale întâmpină dificultăți, urmată de Luxemburg (22%) și Spania și Italia (ambele 20%).

În ceea ce privește puterea, indicele observă un progres din 2020, dar rămâne domeniul cu cea mai scăzută notă (40,5) din cauza inegalităților persistente.

Pe de altă parte, femeile tinere depășesc bărbații la învățământul superior, dar sunt orientate către profesii tradițional „feminizate” în domenii precum educația, sănătatea sau munca socială, ceea ce le limitează oportunitățile în leadership și salariu.

31% dintre femei suferă violență fizică și/sau sexuală în viața adultă

Domeniul sănătății este cel cu cea mai mare notă (86,2), comparativ cu obiceiurile nesănătoase ale bărbaților, care includ fumatul și consumul de alcool.

Totuși, progresul s-a încetinit și persistă inegalități, în special în cazul femeilor cu nivel scăzut de educație.

Din 2020, scorurile în acest domeniu s-au plafonat sau au scăzut ușor. În ceea ce privește violența împotriva femeilor, datele arată că un alarmant 31% dintre acestea suferă violență fizică și/sau sexuală în viața adultă, cu o expunere mai mare în rândul femeilor sub 45 de ani.

Spania avansează în putere, dar retrogradează în cunoaștere

Potrivit EIGE, Spania se menține încă un an mult peste media UE, cu 70,9 puncte (13,2 mai mult decât în 2015 și 5,2 mai mult decât în 2020) și face parte, împreună cu Irlanda și Malta, din grupul țărilor cu cele mai mari progrese în ultimii zece ani.

În ceea ce privește participarea femeilor în structurile de luare a deciziilor, Irlanda a fost țara cu cel mai mare progres, cu 23,5 puncte, urmată de Spania, cu o creștere de 22,7 puncte, și Danemarca, cu un avans de 16,6 puncte.

Raportul menționează că până acum 11 state membre au adoptat cote de gen legislative aplicabile listelor de candidați pentru alegerile naționale, dar doar Spania și Slovenia ating sau depășesc pragul aplicabil.

În domeniul cunoașterii, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Franța, urmată de Belgia și Irlanda, însă, din cauza creșterii disparităților de gen în participarea educațională și a segregării în multe state membre în ultimii cinci ani, multe scoruri au scăzut.

Cea mai mare scădere a fost în Grecia, cu 4,4 puncte, urmată de Spania, cu 3,6 puncte, și Slovenia, cu 2,7 puncte.

Raportul evidențiază că, de exemplu, în învățământul superior din România, Estonia, Grecia și Polonia, peste 40% dintre absolvenții în Știință, Tehnologie, Inginerie sau Matematică sunt femei, în timp ce în Austria, Belgia, Germania, Ungaria și Spania această cifră nu depășește 30%.

În domeniul egalității de gen în sănătate, progresele au fost modeste comparativ cu alte domenii.