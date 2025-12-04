Trump: Putin ar vrea să pună capăt războiului, dar e nevoie de doi pentru tango

Președintele Donald Trump susține că Vladimir Putin dă de înțeles că „ar vrea să pună capăt războiului”. Afirmația sa se bazează pe discuțiile pe care Steve Witkoff și Jared Kushner le-au avut la Moscova cu liderul rus, întâlnire pe care Trump a descris-o drept „destul de bună”.

„Ce rezultă din acea întâlnire? Nu pot să vă spun, pentru că este nevoie de doi ca să dansezi tango”, a spus Trump, citat de ABC News. El a subliniat că drumul spre un acord rămâne complicat.

Putin vrea să revină la „o viață mai normală”

Liderul de la Casa Albă spune că Putin dă semne că „ar vrea să vadă războiul încheiat”.

Trump susține că acesta ar dori să revină la „o viață mai normală”, inclusiv la relații economice cu Statele Unite, în loc „să piardă mii de soldați pe săptămână”. Totuși, el a precizat că este prea devreme pentru concluzii.

După discuțiile de la Kremlin, Ucraina și partenerii europeni au analizat o nouă versiune a planului de pace, redusă la 19 puncte dintr-un document inițial mai amplu. Experții spun că negocierile se lovesc în continuare de două obstacole majore: viitorul teritoriilor ocupate și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Disputa decisivă: controlul Donbasului

Consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, confirmă divergențele: „Președintele nu și-a ascuns opinia critică sau negativă față de anumite propuneri. Am convenit asupra unor lucruri, altele au provocat critici, dar discuția a fost utilă.”

Moscova insistă ca Ucraina să se retragă complet din Donbas, condiție respinsă tranșant de Kiev. „Practic, ceea ce dispută acum este un sector de aproximativ 30 – 50 de kilometri pe linia frontului și 20% din Donețk”, a explicat secretarul de stat Marco Rubio.

Regiunea este bogată în resurse industriale, reprezintă un punct strategic pe front și are o încărcătură simbolică pentru Kremlin, oferind Rusiei atât avantaj economic, cât și un bastion de influență militară în estul Ucrainei.

Rubio: Nu este războiul nostru, nu depinde de noi

Oficialul american recunoaște „unele progrese”, dar avertizează că „încă nu suntem destul de aproape”.

Rubio subliniază, însă, că responsabilitatea finală nu aparține Washingtonului. „La finalul zilei, nu depinde de noi. Nu este războiul nostru. Singurul lider care poate vorbi cu ambele părți este președintele Trump”.

Putin trage de timp, spun analiștii

Analiștii independenți atrag atenția că Rusia nu face încă pașii necesari pentru un acord acceptabil pentru Ucraina. „Până când Kremlinul nu va accepta compromisurile necesare, eforturile diplomatice ale lui Trump sunt puțin probabil să producă un acord”, a spus John Hardie.

Hardie este expert în politica Rusiei și șeful programului pentru Rusia al Fundației americane pentru Apărarea Democrațiilor.

Și șeful Consiliului pentru Relații Externe, Michael Froman, avertizează că Putin ar putea urmări să tragă de timp. Acesta ar fi motivul pentru care prelungește procesul diplomatic. În paralel, Rusia continuă presiunea militară asupra infrastructurii ucrainene. „O implicare diplomatică lungă, în paralel cu presiunea militară”, spune Froman.

Deocamdată, pacea pare un obiectiv îndepărtat. Negocierile vor continua în zilele următoare, inclusiv cu participarea Kievului și a liderilor europeni.