Administrația Trump cere verificări mai stricte pentru solicitanții de viză H-1B

Vizele H-1B, care permit angajatorilor americani să angajeze lucrători străini în domenii de specialitate, sunt cruciale pentru companiile americane de tehnologie care recrutează intens din țări precum India și China, potrivit Reuters. Mulți dintre liderii acestor companii și-au exprimat sprijinul pentru Trump în ultimele alegeri prezidențiale.

Telegrama, trimisă tuturor misiunilor diplomatice ale SUA pe 2 decembrie, ordonă funcționarilor consulari americani să verifice CV-urile sau profilurile LinkedIn ale solicitanților de vize H-1B – și ale membrilor familiilor care vor călători împreună cu aceștia – pentru a vedea dacă au lucrat în domenii care includ activități precum dezinformarea, moderarea conținutului, verificarea faptelor, conformitatea și siguranța online, printre altele.

„Dacă descoperiți dovezi că un solicitant a fost responsabil sau complice la cenzurarea sau tentativa de cenzurare a exprimării protejate în Statele Unite, trebuie să concluzionați că solicitantul nu este eligibil”, se arată în telegrama, în conformitate cu un articol specific din Legea privind imigrația și naționalitatea.

Detaliile privind verificarea aprofundată pentru vizele H-1B, inclusiv accentul pus pe cenzură și libertatea de exprimare, nu au fost raportate anterior.

Telegrama menționa că toți solicitanții de viză erau supuși acestei politici, dar solicita o verificare mai aprofundată pentru solicitanții de vize H-1B, având în vedere că aceștia lucrau frecvent în sectorul tehnologic, „inclusiv în companii de social media sau servicii financiare implicate în suprimarea exprimării protejate”.

„Trebuie să examinați cu atenție istoricul lor profesional pentru a vă asigura că nu au participat la astfel de activități”, se menționează în telegrama.

Noile cerințe de verificare se aplică atât solicitanților noi, cât și celor care au mai solicitat vize.

„Nu susținem venirea în Statele Unite a străinilor care vin să lucreze ca cenzori care îi reduc la tăcere pe americani”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, dar a adăugat că nu comentează „documentele care se presupune că au fost divulgate”.

„În trecut, președintele însuși a fost victima acestui tip de abuz când companiile de social media i-au blocat conturile. El nu vrea ca alți americani să sufere în acest fel. A permite străinilor să conducă acest tip de cenzură ar insulta și ar răni poporul american”, a spus purtătorul de cuvânt.

Administrația Trump a făcut din libertatea de exprimare, în special din ceea ce consideră a fi suprimarea vocilor conservatoare online, un punct central al politicii sale externe.

Oficialii au intervenit în repetate rânduri în politica europeană pentru a denunța ceea ce ei numesc suprimarea politicienilor de dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, acuzând autoritățile europene că cenzurează opinii precum criticile la adresa imigrației, în numele combaterii dezinformării.

În luna mai, Rubio a amenințat cu interzicerea vizelor pentru persoanele care cenzurează discursul americanilor, inclusiv pe rețelele de socializare, și a sugerat că politica ar putea viza oficialii străini care reglementează companiile tehnologice americane.