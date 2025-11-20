Rubio, despre planul SUA pentru încheierea Războiului din Ucraina: „Trebuie să facem o listă cu idei cu propuneri venite de la ambele părți”

Într-un mesaj postat pe X joi, Rubio a precizat că SUA va dezvoltă, și ar trebui să dezvolte în continuare o listă cu potențiale idei pentru încheierea războiului, notează Ukrainska Pravda.

„Pentru a pune capăt unui război complex și mortal, precum cel din Ucraina, este necesar un schimb amplu de idei serioase și realiste.

Iar pentru a ajunge la o pace durabilă, ambele părți vor trebui să accepte concesii dificile, dar necesare. De aceea, elaborăm și vom continua să elaborăm o listă de idei potențiale pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuțiilor ambelor părți implicate în conflict”, se arată în mesajul publicat de Rubio.

Este vorba despre un nou plan de pace, elaborat de SUA și Rusia, care conține 28 de condiții.

Potrivit Financial Times, noul plan de pace al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina prevede, printre altele, cedarea întregului Donbas către Rusia, renunțarea la anumite categorii de armament, reducerea cu jumătate a numărului de soldați al Armatei Ucrainei, dar și recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială a statului. De asemenea, Quatar și Turcia sunt implicate în elaborarea noului plan.

Potrivit Axious, întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și trimisul special al SUA, Steve Witkoff din Turcia a fost anulată, pentru că pentru că președintele ucrainean a sosit cu un plan diferit, pe care Rusia „nu îl va accepta niciodată”.