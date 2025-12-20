Rubio anunță posibile progrese. Armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia ar putea fi reluat în câteva zile

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat vineri, la Washington, că Statele Unite sunt „prudent optimiste” în privința restabilirii armistițiului dintre cele două state până luni sau marți. Declarațiile vin într-un moment în care luptele continuă de-a lungul frontierei comune, în ciuda angajamentelor scrise asumate anterior de ambele părți, scrie AFP.

Demersurile diplomatice pentru conflictul dintre Thailanda și Cambodgia

Marco Rubio a precizat că diplomația americană „lucrează din greu” pentru a pune capăt ostilităților, subliniind că ambele guverne au semnat acorduri clare, care însă nu sunt respectate în prezent.

Potrivit oficialului american, Thailanda și Cambodgia se acuză reciproc de încălcarea armistițiului, ceea ce complică procesul de mediere.

Secretarul de stat a confirmat că a avut o convorbire telefonică joi cu prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și că noi discuții sunt programate pentru acest weekend.

Rolul ASEAN în conflictul dintre Thailanda și Cambodgia

Un pas important în soluționarea conflictului dintre Thailanda și Cambodgia îl reprezintă reuniunea specială a miniștrilor de externe ai ASEAN, programată luni, la Kuala Lumpur.

Întâlnirea are ca obiectiv principal relansarea dialogului și identificarea unor mecanisme eficiente pentru respectarea armistițiului.

Marco Rubio a subliniat că „sarcina acum este de a le readuce la masa negocierilor”, accentuând importanța cooperării regionale.

Impactul umanitar al conflictului dintre Thailanda și Cambodgia

Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia a avut consecințe grave asupra populației civile. Conform ultimelor bilanțuri oficiale, cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 21 în Thailanda și 18 în Cambodgia. În plus, sute de mii de locuitori au fost forțați să evacueze zonele de frontieră afectate de confruntări. Disputa teritorială, veche de decenii, continuă să alimenteze tensiunile dintre cele două regate din Asia de Sud-Est.

Deși președintele american Donald Trump susține frecvent că a contribuit la rezolvarea conflictului, realitatea din teren arată că violențele persistă, iar armistițiul rămâne fragil.