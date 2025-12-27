Thailanda și Cambodgia convin asupra unui nou armistițiu, după săptămâni de ciocniri violente

Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, care a pus capăt, astfel, conflictului de la frontieră, care dura de câteva săptămâni.

Într-o declarație pentru agenția Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Thailanda a declarat că armistițiul a fost respectat, la aproximativ două ore după intrarea în vigoare a acestuia, la prânz.

„Până în prezent, nu au fost raportate focuri de armă”, a spus el, potrivit sursei citate.

Totodată, ministerul Apărării Naționale din Cambodgia nu a raportat niciun conflict după ceea ce a declarat a fi fost un atac aerian thailandez sâmbătă dimineața, înainte de anunțarea armistițiului.

Anunțul vine în contextul în care acordul semnat între cele două părți beligerante a pus capăt celor 20 de zile de lupte. În urma acestor evenimente, au fost ucise cel puțin 100 de persoane și multe persoane au fost strămutate din ambele părți.

Ciocnirile dintre cele două țări au reizbucnit la începutul acestei luni, după eșecul armistițiului în care s-a implicat Donald Trump.

„Ambele părți sunt de acord să mențină actualele dislocări de trupe fără alte mișcări”, au declarat miniștrii Apărării celor două țări într-o declarație comună privind încetarea focului.

Disputele dintre Thailanda și Cambodgia

De mai bine de un secol, Thailanda și Cambodgia dispută suveranitatea asupra mai multor puncte nedelimitate de-a lungul frontierei terestre de 817 kilometri, dispută care a degenerat ocazional în ciocniri și lupte.

Noul armistițiu va fi monitorizat de o echipă de observatori din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, dar și prin coordonarea directă între cele două țări.

În plus, eliberarea celor 18 soldaţi cambodgieni reţinuţi de Thailanda se va face „în spiritul Declaraţiei de la Kuala Lumpur”, un acord între cele două ţări semnat în octombrie, în cadrul unei ceremonii la care a participat și Trump.

Tensiunile dintre cele două țări vecine au atins apogeul în vara acestui an, când au avut loc ciocniri timp de cinci zile de-a lungul unor porțiuni ale frontierei. La momentul respectiv, cel puțin 48 de persoane au murit și alte 300.000 au fost strămutate din cauza conflictului, înainte ca Trump să intervină pentru a impune un armistițiu.