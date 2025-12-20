Prima pagină » Știri externe » Avertismentul unui oficial american de rang înalt: Relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune

Avertismentul unui oficial american de rang înalt: Relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 dec. 2025, 09:35, Știri externe

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat vineri că Europa ar putea pierde valorile comune cu SUA.

Afirmația lui Rubio reprezintă răspunsul la o întrebare despre noua strategie de securitate națională a SUA, în care guvernul american deplânge, printre altele, o presupusă pierdere a democrației și a libertății de exprimare în Europa, notează DPA.

Oficialul american a subliniat, într-o conferință de presă, că fundamentul relației dintre SUA și Europa este reprezentat de „faptul că avem o cultură comună, o civilizație comună, o experiență comună și valori și principii comune în ceea ce privește drepturile omului, libertatea și democrația”.

„Dacă acestea dispar, pentru că, din orice motiv, nu mai sunt o prioritate, cred că acest lucru va pune presiune și va amenința alianța pe termen lung și în ansamblu”, a spus Rubio, potrivit sursei citate.

„Atunci nu mai ai decât un acord de apărare direct. Asta e tot ce ai”, a adăugat Rubio.

Afirmațiile lui Rubio vin în contextul în care în noua sa strategie de securitate națională, administrația președintelui Donald Trump a calificat peisajul politic din UE drept o amenințare la adresa intereselor americane. De asemenea, strategia critică presupusele deficite democratice și restricțiile privind libertatea de exprimare.

