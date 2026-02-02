„Rusia este absolut în război cu Europa”. Fostul comandant al armatei SUA în Europa cere sprijin suplimentar pentru Ucraina

În cadrul unei conferințe pe domeniul securității, care are loc la Oslo, fostul comandant al armatei SUA în Europa, Bren Hodges, a avertizat că „Rusia este absolut în război cu Europa, chiar dacă nu recunoaștem acest lucru sau nu vrem să credem”.

Acesta a subliniat că descrierea acțiunilor Rusiei drept un „război hibrid” este înșelătoare, întrucât nu surprinde în mod adecvat amploarea activităților ostile ale Rusiei. El a adus în discuție, în acest context, actele de sabotaj care au avut loc pe continent în ultimii ani.

„Cred că „zona gri” descrie mai bine situația, pentru că guvernele sunt reticente sau nu vor să spună: „Nu sunt sigur că a fost într-adevăr o navă rusă cea care a rupt cablurile de pe fundul Mării Baltice sau dintre noi și Svalbard, sau nu sunt sigur că sunt drone rusești cele care zboară și închid toate aeroporturile din Europa. (…) Cred că suntem foarte naivi dacă credem că acest lucru nu este rezultatul influenței rusești și al planului Rusiei de a ne face să ne pierdem încrederea reciprocă”, a spus Ben Hodges în cadrul conferinței.

El a mai avertizat că rușii vor ca europenii să „înceteze să mai sprijine Ucraina” și că „până când nu vom putea să le aplicăm rușilor consecințe pentru ceea ce fac, acest lucru va continua în fiecare zi”, notează The Guardian.

Ben Hodges a mai afirmat că Europa ar trebuie să ajute Ucraina, pentru a contribui la propria securitate, și a reluat retorica lui Donald Trump referitor la faptul că Europa se poate apăra singură.

„Ce ar trebui să facă Europa? În primul rând, să ajute Ucraina. Cel mai bun mod de a proteja Europa este să se asigure că Ucraina continuă ceea ce face, astfel încât să poată învinge Rusia. În al doilea rând, probabil că este singura dată când am fost de acord cu președintele meu: Europa se poate apăra singură. Vă rog, nu vă mai plângeți. De ce se plânge atât de mult lumea în ideea că „dacă SUA pleacă, ce vom face? Ucraina, cu foarte puțin ajutor, a oprit Rusia timp de 12 ani. De ce suntem atât de speriați? Vă rog, nu lăsați SUA să plece”, a fost mesajul lui Hodges.