Prima pagină » Sănătate » „Cocktailuri de pesticide” în merele din Europa

„Cocktailuri de pesticide” în merele din Europa

Grupuri de mediu europene au descoperit „cocktailuri de pesticide” toxice în merele vândute în magazine din întreaga Europă.
„Cocktailuri de pesticide” în merele din Europa
Andreea Tobias
30 ian. 2026, 07:33, Știrile zilei

Pan Europe, o coaliție de ONG-uri care militează împotriva pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mere cumpărate din 13 țări europene – printre care Franța, Spania, Italia și Polonia. Rezultatele au arătat că 85% din eșantioane conțineau reziduuri multiple de pesticide, scrie The Guardian.

Unele mere prezentau urme de până la șapte substanțe chimice diferite, potrivit studiului publicat joi.

Pesticide periculoase și „substanțe chimice veșnice”

În 71% din cazuri, cercetătorii au detectat pesticide clasificate printre cele mai periculoase din Uniunea Europeană – așa-numitele „candidate la substituire” pe care blocul comunitar intenționează să le elimine cât mai curând posibil.

Mai mult, analiza a constatat că 64% din probe conțineau cel puțin o substanță per- și polifluoroalchilică, cunoscută sub denumirea de PFAS sau „substanțe chimice veșnice”. Acestea se găsesc în mediul înconjurător și în produsele de uz cotidian.

Efectul cocktail, ignorat de autoritățile europene

Deși reziduurile de pesticide sunt permise în UE sub anumite niveluri maxime, Pan Europe a avertizat asupra „efectului cocktail” – când consumatorii sunt expuși simultan la mai multe pesticide într-un singur produs.

Martin Dermine, un înalt funcționar al coaliției, a criticat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară pentru că evaluează pesticidele individual, în loc să evalueze riscul „expunerii multiple” la mai multe substanțe.

„În acest raport, arătăm că 85% din mere conțin reziduuri multiple și nu știm dacă sunt sigure pentru consum sau nu”, a spus el, indicând potențiale legături cu cancerul și infertilitatea.

93% ar fi interzise ca alimente pentru copii

Dacă aceleași mere ar fi vândute ca alimente procesate pentru copii, 93% din eșantioane ar fi interzise, a spus Pan Europe. Motivul: reziduurile de pesticide depășesc limitele mai stricte stabilite pentru copiii sub trei ani.

Normele UE sunt mai stricte pentru alimentele pentru copii, pentru a proteja dezvoltarea timpurie.

Recomandări pentru consumatori

Pan Europe a sfătuit consumatorii să cumpere mere ecologice sau să le curețe de coajă pe cele cultivate în mod convențional înainte de a le consuma.

Merele se numără printre fructele preferate ale europenilor și sunt cele mai cultivate în UE, în special în Polonia, Italia și Franța. De asemenea, sunt printre fructele cele mai tratate cu pesticide, utilizate în special pentru combaterea scabiei merului, principala amenințare fungică pentru livezi.

Mai mult de jumătate din numeroasele tratamente anuale efectuate asupra fructelor – aproximativ 35 în medie – vizează această boală.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Tragedia de pe DN6 deschide din nou discuția despre lipsa autostrăzilor din România și consecința directă: numărul morților de pe șosele. Țara noastră este „campioană” europeană la morți din accidente rutiere și codașă la autostrăzi
Gandul
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă suferi de gastrită. Este foarte nutritivă și nu conține ingrediente agresive
CSID
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor