„Cocktailuri de pesticide” în merele din Europa

Pan Europe, o coaliție de ONG-uri care militează împotriva pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mere cumpărate din 13 țări europene – printre care Franța, Spania, Italia și Polonia. Rezultatele au arătat că 85% din eșantioane conțineau reziduuri multiple de pesticide, scrie The Guardian.

Unele mere prezentau urme de până la șapte substanțe chimice diferite, potrivit studiului publicat joi.

Pesticide periculoase și „substanțe chimice veșnice”

În 71% din cazuri, cercetătorii au detectat pesticide clasificate printre cele mai periculoase din Uniunea Europeană – așa-numitele „candidate la substituire” pe care blocul comunitar intenționează să le elimine cât mai curând posibil.

Mai mult, analiza a constatat că 64% din probe conțineau cel puțin o substanță per- și polifluoroalchilică, cunoscută sub denumirea de PFAS sau „substanțe chimice veșnice”. Acestea se găsesc în mediul înconjurător și în produsele de uz cotidian.

Efectul cocktail, ignorat de autoritățile europene

Deși reziduurile de pesticide sunt permise în UE sub anumite niveluri maxime, Pan Europe a avertizat asupra „efectului cocktail” – când consumatorii sunt expuși simultan la mai multe pesticide într-un singur produs.

Martin Dermine, un înalt funcționar al coaliției, a criticat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară pentru că evaluează pesticidele individual, în loc să evalueze riscul „expunerii multiple” la mai multe substanțe.

„În acest raport, arătăm că 85% din mere conțin reziduuri multiple și nu știm dacă sunt sigure pentru consum sau nu”, a spus el, indicând potențiale legături cu cancerul și infertilitatea.

93% ar fi interzise ca alimente pentru copii

Dacă aceleași mere ar fi vândute ca alimente procesate pentru copii, 93% din eșantioane ar fi interzise, a spus Pan Europe. Motivul: reziduurile de pesticide depășesc limitele mai stricte stabilite pentru copiii sub trei ani.

Normele UE sunt mai stricte pentru alimentele pentru copii, pentru a proteja dezvoltarea timpurie.

Recomandări pentru consumatori

Pan Europe a sfătuit consumatorii să cumpere mere ecologice sau să le curețe de coajă pe cele cultivate în mod convențional înainte de a le consuma.

Merele se numără printre fructele preferate ale europenilor și sunt cele mai cultivate în UE, în special în Polonia, Italia și Franța. De asemenea, sunt printre fructele cele mai tratate cu pesticide, utilizate în special pentru combaterea scabiei merului, principala amenințare fungică pentru livezi.

Mai mult de jumătate din numeroasele tratamente anuale efectuate asupra fructelor – aproximativ 35 în medie – vizează această boală.