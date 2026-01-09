Prima pagină » Știri externe » Șeful NATO a discutat cu Marco Rubio despre securitatea Arcticii, pe fondul presiunilor SUA legate de Groenlanda

Șeful NATO, Mark Rutte, a discutat vineri cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, despre eforturile de consolidare a securității în Arctica, după ce președintele Donald Trump a afirmat că dorește să preia controlul asupra Groenlandei.
O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat că Rutte a vorbit cu Rubio despre importanța Arcticii pentru securitatea noastră comună și despre modul în care NATO își consolidează capacitățile în Extremul Nord”, conform AFP.

Donald Trump a stârnit îngrijorare în rândul aliaților, după ce a refuzat excludă recurgerea la forță militară pentru preluarea Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei.

Liderul de la Casa Albă a spus că preluarea insulei bogate în resurse minerale este crucială pentru securitatea națională a SUA, în contextul amenințării tot mai mari reprezentate de Rusia și China în Arctica.

NATO subliniază că ia măsuri pentru consolidarea securității în regiune.

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că un atac armat al SUA pentru a prelua Groenlanda ar putea însemna sfârșitul Alianței Nord-Atlantice.

Însă comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a declarat vineri alianța este departe de a se afla într-o criză”, în pofida amenințărilor președintelui Donald Trump.

