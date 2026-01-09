Danemarca avertizează: Soldații au ordin să tragă în caz de invazie a Groenlandei

Potrivit Euronews, soldații din armata daneză au obligația de a deschide focul fără a aștepta ordine de la superiori dacă teritoriul național este atacat. Ordinul se aplică inclusiv în ipotetica situație a unui asalt american asupra Groenlandei.

Ministerul Apărării de la Copenhaga a confirmat că un document militar emis acum mai bine de șapte decenii rămâne în vigoare. Avertismentul vine pe fondul tensiunilor generate de declarațiile repetate ale fostului președinte Donald Trump privind preluarea insulei arctice.

Originea ordinului, din perioada Războiului Rece

Ordinul, redactat în 1952, stipulează clar că militarii trebuie să intervină imediat în cazul unei agresiuni asupra Danemarcei. Iar acest lucru se va întâmpla fără a aștepta confirmări sau ordine suplimentare. Atât Ministerul Apărării, cât și Comandamentul Apărării au confirmat pentru presa locală că acest ordin este încă aplicabil. Măsura a fost instituită în contextul lecțiilor învățate după invazia nazistă din 1940. Atunci prăbușirea comunicațiilor a împiedicat reacția rapidă a armatei. Obiectivul principal: eliminarea oricărei întârzieri în fața unui atac surpriză.

Ordinul a revenit în prim-plan după ce Donald Trump a sugerat din nou că SUA ar putea prelua controlul Groenlandei, chiar și prin acțiuni de forță, invocând motive strategice. Autoritățile din Danemarca și guvernul autonom din Groenlanda au respins categoric aceste idei.

„Un atac asupra Groenlandei ar distruge NATO”

Premierul Mette Frederiksen a avertizat că o eventuală acțiune militară americană împotriva Groenlandei ar pune capăt Alianței Nord-Atlantice. Potrivit acesteia, dacă un stat membru NATO ar ataca militar alt stat din alianță, întregul sistem de securitate postbelic ar fi compromis.

Responsabilitatea evaluării situațiilor din Groenlanda revine Arctic Command – structura militară daneză din regiune. Dacă acesta confirmă că are loc un atac, militarii sunt autorizați și obligați să intervină fără întârziere.

În ciuda retoricii ferme, Danemarca a acceptat să organizeze o întâlnire la nivel înalt cu Statele Unite pentru a discuta viitorul Groenlandei. Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a precizat că discuțiile au fost solicitate de guvernele danez și groenlandez. De partea americană, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat o reuniune, fără a oferi detalii suplimentare.

„Nimic despre Groenlanda fără Groenlanda”

Executivul de la Nuuk a insistat că va fi parte directă a oricăror negocieri. Ministrul de externe Vivian Motzfeldt a subliniat că insula nu poate fi obiectul unor acorduri în lipsa reprezentanților săi. Groenlanda, cu aproximativ 56.000 de locuitori, majoritatea de origine inuită, are o importanță strategică semnificativă în zona arctică, fiind teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Menținerea în vigoare a ordinului din 1952 transmite un semnal clar: orice încercare de modificare a statutului Groenlandei prin mijloace militare ar fi considerată agresiune împotriva Danemarcei. Dincolo de disputele politice sau strategice, autoritățile daneze reafirmă angajamentul de a apăra teritoriul național – chiar și împotriva celui mai puternic aliat.