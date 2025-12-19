Prima pagină » Politic » Marco Rubio: Discuțiile pentru pacea din Ucraina înregistrează progrese, dar drumul rămâne lung

Marco Rubio a spus că negocierile pentru pacea din Ucraina au înregistrat progrese, dar mai există obstacole de depășit.
Marco Rubio. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
19 dec. 2025, 19:15, Politic

Secretarul de stat american Marco Rubio a spus vineri că negocierile pentru a încheia războiul din Ucraina nu au scopul de a impune un acord unei părți.

Rubio a declarat, conform Reuters, că „s-au făcut progrese, dar că mai este cale de parcurs”.

Vorbind cu reporterii la o conferință de presă, Marco Rubio a mai declarat că „ultimele probleme sunt întotdeauna cele mai dificile”.

Summit-ul Uniunii Europene de la Bruxelles s-a încheiat după miezul nopții fără un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, a anunțat anterior un oficial UE.
Miza discuțiilor a fost uriașă. În statele UE sunt „înghețate” aproximativ 200 miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei. Cea mai mare parte se află în Belgia.

