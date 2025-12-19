Marco Rubio: Discuțiile pentru pacea din Ucraina înregistrează progrese, dar drumul rămâne lung

Secretarul de stat american Marco Rubio a spus vineri că negocierile pentru a încheia războiul din Ucraina nu au scopul de a impune un acord unei părți.

Rubio a declarat, conform Reuters, că „s-au făcut progrese, dar că mai este cale de parcurs”.

Vorbind cu reporterii la o conferință de presă, Marco Rubio a mai declarat că „ultimele probleme sunt întotdeauna cele mai dificile”.