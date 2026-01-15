Nicușor Dan despre conflictul din Ucraina și implicarea SUA: România susține eforturile președintelui Trump de negociere a unei păci rapide

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați, că speră ca anul 2026 să marcheze un moment decisiv pentru pacea în Europa, cel mai important fiind încheierea conflictului din Ucraina.

Președintele a declarat că România susține eforturile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru negocierea păcii în Ucraina, prin care să fie oferite garanții ferme de securitate țării.

„Am speranța că 2026 poate fi un an al păcii în Europa. România susține eforturile președintelui Trump de negociere a unei păci rapide și durabile, cu garanții ferme de securitate pentru Ucraina, la care suntem gata să contribuim în mod substanțial”, a afirmat Nicușor Dan în fața diplomaților.

Președintele a spus că modul în care va fi soluționat conflictul din Ucraina va influența profund arhitectura de securitate a Europei pe termen lung.

În acest context, el a avertizat că procesul de pace este unul fragil și că nu există, în prezent, semnale clare că Rusia ar fi dispusă să intre într-o negociere reală.

„Pacea din Ucraina este un test în care nu ne putem permite să eșuăm. Este necesar ca Rusia să nu submineze în continuare eforturile de pace. Din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată de negocieri”, a spus Nicușor Dan.