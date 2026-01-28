Rubio afirmă că Statele Unite sunt pregătite să folosească forța dacă Venezuela nu cooperează

Delcy Rodríguez s-a angajat să permită accesul companiilor americane în sectorul energetic al Venezuelei și să utilizeze veniturile din vânzările de petrol pentru achiziția de bunuri din Statele Unite, a afirmat Marco Rubio, într-un document transmis Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, conform Bloomberg.

„Suntem pregătiți să folosim forța pentru a asigura o cooperare maximă, dacă alte metode eșuează”, a spus Rubio.

„Sperăm că acest lucru nu va fi necesar, dar nu vom ezita niciodată să ne îndeplinim datoria față de poporul american și misiunea noastră în această emisferă”, a adăugat secretarul de stat al SUA.