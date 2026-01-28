Prima pagină » Știri externe » Rubio afirmă că Statele Unite sunt pregătite să folosească forța dacă Venezuela nu cooperează

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că administrația Trump este pregătită să folosească forța pentru a se asigura că președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, cooperează cu Statele Unite.
Iulian Moşneagu
28 ian. 2026, 02:26, Știri externe

Delcy Rodríguez s-a angajat să permită accesul companiilor americane în sectorul energetic al Venezuelei și să utilizeze veniturile din vânzările de petrol pentru achiziția de bunuri din Statele Unite, a afirmat Marco Rubio, într-un document transmis Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, conform Bloomberg.

Suntem pregătiți să folosim forța pentru a asigura o cooperare maximă, dacă alte metode eșuează”, a spus Rubio.

„Sperăm că acest lucru nu va fi necesar, dar nu vom ezita niciodată să ne îndeplinim datoria față de poporul american și misiunea noastră în această emisferă”, a adăugat secretarul de stat al SUA.

Marco Rubio va fi audiat miercuri în Comisia pentru Relații Externe a Senatului, fiind prima sa apariție publică în Congres după operațiunea armatei americane care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro.

