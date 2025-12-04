Gazul rusesc dispare până în 2027: România, inclusă între ţările afectate de planul UE

Uniunea Europeană intenționează să elimine complet importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027. Măsura lovește însă inegal statele membre, în funcție de dependența energetică și de accesul fiecăreia la furnizori alternativi. Și România depinde semnificativ de gaz, iar alternativele la gazul rusesc rămân limitate.

Regatul Unit, Ucraina, Ungaria și Țările de Jos se numără printre economiile europene cele mai dependente de gaz. În aceste țări, gazul reprezintă o pondere importantă din consumul total de energie. Șase țări mari din Europa își asigură cel puțin 30% din necesarul energetic din gaze naturale. Nivelul ridicat de dependență explică opoziția lor față de politici care ar reduce aprovizionarea și ar afecta producția industrială și de electricitate.

Ungaria și Slovacia contestă planul UE

„Unele țări – inclusiv Ungaria și Slovacia – sunt foarte dependente de gaz pentru industrie și nu pot beneficia de GNL fiind lipsite de ieșire la mare”, notează analiștii Reuters. Cele două state iau chiar în calcul o acțiune legală împotriva Bruxelles-ului, pentru a-și proteja economiile.

Italia este în prezent „cea mai dependentă economie europeană de gaz”, cu 38% din totalul energiei furnizate de această resursă. Germania rămâne, însă, cel mai mare consumator al continentului.

Acces scump la alternative pentru România

România, Croația și Austria se află într-o poziție intermediară, precizează Reuters. Accesul la surse alternative non-rusești rămâne dificil din cauza distanțelor mari față de terminalele de import. Situația persistă în ciuda existenței terminalului de gaz natural lichefiat (GNL) din Croația și a resurselor interne limitate.

„Țările din Europa Centrală se confruntă cu provocări în a accesa gaze non-rusești la costuri accesibile, din cauza distanțelor și a conexiunilor limitate ale conductelor”, explică analiștii.

Prețul renunțării la gazul rusesc

Mai mult decât atât, gazul lichefiat este cu până la 50% mai scump decât gazul rusesc prin conducte. Diferența este greu de absorbit de consumatorii industriali.

Prețurile GNL au scăzut în ultimele luni, dar continuă să rămână peste nivelul gazului rusesc. Chiar dacă această tendință ajută temporar, experții avertizează asupra unei „note de plată” mari pentru tranziția de la gazul rusesc la importuri de GNL și alte surse alternative.

60% din gazul lichefiat vine din SUA

Europa a importat deja un volum record de LNG în 2025, aproape 60% din Statele Unite. Acest lucru arată că politicile energetice viitoare vor miza tot mai mult pe gaz lichefiat și pe furnizori din afara Rusiei. Totuși, tendința accelerată de creștere a energiei din surse regenerabile „amenință să limiteze cererea de gaz”, iar acest echilibru rămâne fragil.

Pe termen scurt, presiunea asupra economiilor europene va crește. Multe companii și furnizori de energie avertizează că depind încă de gaz pentru funcționarea zilnică. Acestea se tem că întreruperea rapidă a importurilor rusești le-ar afecta producția și costurile.

„Numeroase companii și furnizori de energie din Europa depind încă puternic de gaz pentru funcționarea de zi cu zi și se vor opune unei întreruperi bruște a aprovizionării”, arată Reuters.

Autoritățile Uniunii Europene speră să adopte legislația care va reglementa eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia la începutul lui 2026.