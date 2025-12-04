Prima pagină » Știri externe » Fostul președinte al Hondurasului i-a mulțumit lui Trump pentru grațiere

Fostul președinte al statului Honduras, Juan Orlando Hernández, i-a mulțumit președintelui SUA, Donald Trump, pentru grațierea sa, în prima sa declarație, după ce a fost eliberat.
Donald Trump, în Biroul Oval. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
04 dec. 2025, 07:06, Știri externe

„Am spus-o când am plecat de acasă, am spus-o când am fost condamnat pe nedrept și o voi spune din nou acum că mi-am recăpătat libertatea. Sunt nevinovat”, se arată în mesajul publicat, joi, de Hernández pe X.

El i-a mulțumit președintelui Trump pentru decizia de a-l grația: „Mi-ați schimbat viața, domnule, și nu voi uita niciodată”, se mai arată în mesajul publicat de fostul președinte.

Intenția de grațiere a fost anunțată de Trump cu două zile înainte de alegerile naționale din Honduras. Trump și-a motivat decizia, argumentând că fostul lider a fost victima unei urmăriri penale „nedrepte” și „motivate politic”.

Duminică, președintele SUA a precizat că cetățenii din Honduras ar fi cerut grațierea lui Hernández.

„Ei (n.r. – procurorii americani) au spus, în esență, că era traficant de droguri pentru că era președintele țării. Și au spus că a fost o înscenare a administrației Biden. Am analizat faptele și am fost de acord cu ei”, a declarat Trump.

Fostul președinte al statului Honduras a fost condamnat în iunie la 45 de ani de închisoare pentru că a ajutat traficanții de droguri să transporte sute de tone de cocaină în SUA, în schimbul unor mite care i-au potențat ascensiunea politică, potrivit Associated Press. 

El a fost eliberat din Penitenciarul Hazelton din West Virginia.

Fostul președinte al statului Honduras a depus o cerere de grațiere în urmă cu câteva luni. În 28 octombrie, chiar de ziua lui de naștere, i-a scris o scrisoare președintelui Donald Trump.

