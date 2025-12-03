Trump, activ noaptea pe Truth Social, dar somnoros la evenimente publice

Președintele Donald Trump a fost din nou activ în timpul nopții pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Luni seara, într-un interval de doar câteva ore, acesta a distribuit peste 150 de mesaje. El a menținut un ritm de aproximativ o postare la fiecare două minute. Conținutul a fost variat, incluzând critici la adresa rivalilor săi politici, partajarea mesajelor de la susținători și promovarea unor teorii ale conspirației referitoare la politicieni democrați și la evenimentele din 6 ianuarie 2021. Unul dintre momentele notabile a fost redistribuirea unui clip video cu mesajul „Crăciunul este din nou fantastic!”, care conținea secvențe din filme și imagini de la Casa Albă, arată La Stampa.

Oboseală vizibilă într-un cadru oficial

În dimineața următoare, contrastul a fost evident. În timpul unei ședințe de cabinet, președintele Trump a fost filmat de camerele de televiziune stând aplecat pe spătarul scaunului, închizând ochii în mod repetat în timp ce alți oficiali vorbeau. Acest episod nu este singular: în ultimele luni, liderul de la Casa Albă a fost surprins în ipostaze similare, părând obosit la diverse conferințe și apariții publice. De fiecare dată, administrația prezidențială a negat sugestiile că acesta ar fi adormit.

Poziția oficială: Președintele Trump este în formă excelentă

Atât președintele, cât și echipa sa de comunicare au respins ferm relatările din presă care sugerau un program de lucru redus sau semne de epuizare. Trump a declarat public că se simte „mai energic decât acum 25 de ani”. Pentru a susține această poziție, medicul său personal a emis recent un comunicat în care a descris starea de sănătate a președintelui ca fiind „excelentă”, precizând că analizele medicale efectuate în toamna precedentă au avut un caracter pur preventiv.

Fluxul masiv de postări de luni noaptea a stârnit un interes considerabil în rândul jurnaliștilor. Un detaliu care a alimentat speculațiile a fost faptul că președintele a redistribuit de trei ori același material legat de prima doamnă, Melania Trump, generând întrebări despre starea ei de sănătate. Până în prezent, Casa Albă nu a oferit nicio clarificare pe acest subiect.

Cu toate acestea, la scurt timp după rafala de mesaje, Trump a postat din nou, afirmând: „Truth Social este cel mai bun!”. Câteva ore mai târziu, în timpul apariției sale publice, a fost din nou surprins părând că se luptă cu oboseala.