Putin spune că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită

Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia nu intenționează să poarte război împotriva Europei, dar este pregătită dacă e provocată. Declarațiile au venit în contextul unei întâlniri cu trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner.

Europa blochează negocierile de pace

Putin a acuzat puterile europene că împiedică administrația americană să realizeze pacea în Ucraina. „Europa împiedică administrația SUA să realizeze pacea în Ucraina”, a declarat președintele rus, notează The Guardian.

El a afirmat că cererile europene privind încheierea războiului sunt inacceptabile pentru Rusia. Putin nu a clarificat însă care dintre cerințele europene le consideră problematice.

Negocierile SUA-Rusia, fără progrese

Consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, a confirmat că întâlnirea de cinci ore cu delegația americană nu a adus rezultate concrete. „Nu s-au apropiat de rezolvarea crizei din Ucraina. Mai sunt multe de făcut”, a spus Ushakov.

Witkoff și Kushner au ajuns marți la Moscova pentru a prezenta o versiune actualizată a planului de pace american. Întâlnirea a fost calificată drept „utilă și constructivă”, dar fără acorduri pe aspecte esențiale.

Zelenski așteaptă semnale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că așteaptă rezultate de la delegația americană după întâlnirea cu Putin. „Sunt gata să primesc toate semnalele și sunt gata pentru o întâlnire cu președintele Trump”, a scris Zelenski pe X.

Liderul de la Kiev s-a opus prevederilor din planul inițial care l-ar fi obligat să cedeze teritorii din estul Ucrainei. El a cerut garanții clare de securitate din partea Occidentului pentru a preveni o viitoare invazie rusă.

Rusia revendică Pokrovskul

Putin a anunțat că forțele ruse au preluat controlul asupra orașului strategic Pokrovsk din Ucraina. Oficialii ucraineni au contestat însă această afirmație.

Președintele rus a amenințat de asemenea cu represalii împotriva porturilor și transportului maritim ucrainean. Moscova consideră atacurile Kievului asupra navelor din flota fantomă a Rusiei drept „piraterie”.

Trump: Războiul este o „mizerie”

Donald Trump a declarat marți că războiul din Ucraina este o „mizerie” și nu o situație ușor de rezolvat. Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că s-au înregistrat „unele progrese” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Rămâne însă un scepticism semnificativ cu privire la disponibilitatea Rusiei de a accepte concesii. Cererile maximaliste ale Moscovei ar impune practic capitularea Ucrainei, incluzând reduceri drastice ale forțelor armate ucrainene și cedarea teritoriilor din estul țării.