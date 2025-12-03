Incident inedit în SUA: un raton a vandalizat un magazin cu băuturi alcoolice, apoi a adormit beat în baie

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute într-un magazin de băuturi alcoolice din statul Virginia. Ratonul a pătruns în magazin, a spart mai multe sticle de pe rafuri și a început să bea din ele, notează Sky News.

Cazul a fost investigat de o polițistă a doua zi de dimineață. Ajunsă la fața locului, anchetatoarea a descoperit un culoar plin de sticle de băutură sparte. Raionul emana un puternic iz de alcool.

Se pare că băuturile spirtoase au fost cele preferate de ratonul cu pricina. El nu s-a atins deloc de vinuri.

Ofițera Martin a descoperit animalul dormind adânc și zgomotos în baia magazinului, între toaletă și coșul de gunoi.

Suspectul a fost descris drept „foarte intoxicat” de reprezentanții adăpostului de animale din districtul Hanover.

Incidentul a fost relatat, marți seară de reprezentații adăpostului de animale, pe pagina de Facebook:

„Ofițerul Martin l-a prins în siguranță pe banditul nostru mascat și l-a transportat înapoi la adăpost pentru a se trezi din beție înainte de a-l interoga.

După câteva ore de somn și fără niciun semn de rănire (în afară de o eventuală mahmureală și alegeri proaste în viață), a fost eliberat în siguranță înapoi în sălbăticie, sperând că a învățat că spargerea și intrarea prin efracție nu sunt soluția”, se arată postarea publicată de responsabilii adăpostului.

Camera de supraveghere din magazin nu a surprins incidentul. Animalul a pătruns în clădire prin tavan și a stricat-o.

Reprezentanții magazinului i-au mulțumit anchetatoarei pentru că „i-a oferit musafirului o călătorie trează spre casă”, după ce acesta a acumulat o factură substanțială.