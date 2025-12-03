Columbia reacționează printr-un nou comunicat la amenințarea militară a lui Trump

Columbia a emis marți un răspuns ferm după ce președintele american Donald Trump a sugerat că țările implicate în traficul de droguri, inclusiv Columbia, ar putea fi vizate de o eventuală acțiune militară a Statelor Unite, scrie Newsweek.

Bogotá condamnă amenințările și apără suveranitatea națională

Într-un comunicat redactat într-un ton tranșant, Ministerul de Externe al Columbiei a respins orice amenințare externă care subminează suveranitatea, integritatea teritorială sau demnitatea națiunii.

Oficialii au subliniat angajamentul constant al Columbiei în lupta împotriva traficului de droguri și au făcut apel la unitate între țările din America Latină și Caraibe pentru a respinge orice tentativă de intervenție externă.

Ministerul a precizat că solidaritatea regională este esențială într-un moment în care presiunile externe pot perturba stabilitatea zonei.

Comentariile lui Trump amplifică tensiunile într-un context regional deja volatil

Declarațiile lui Trump, făcute în timpul unei ședințe de cabinet la Casa Albă, au avertizat că orice națiune implicată în vânzarea de droguri ilegale către Statele Unite ar putea fi „țintită” într-un atac.

Comentariile au venit pe fondul accentuării tensiunilor dintre Washington și Caracas, administrația Trump luând în considerare posibile lovituri militare în Venezuela și monitorizând rute de trafic suspectate în apele din regiune.

Legislatori americani, republicani și democrați deopotrivă, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la loviturile anterioare din largul coastelor Venezuelei, inițiind o anchetă după acuzațiile conform cărora secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi ordonat verbal o a doua lovitură asupra unei ambarcațiuni suspectate de contrabandă, acțiune pe care criticii o consideră posibilă crimă de război.

Președintele Petro răspunde direct lui Trump

Președintele columbian Gustavo Petro i-a răspuns lui Trump pe platforma X, invitându-l în Columbia pentru a vedea distrugerea laboratoarelor de cocaină pe care autoritățile le elimină zilnic pentru a împiedica drogurile să ajungă în Statele Unite.

Mesajul său a subliniat respingerea amenințărilor americane și reafirmarea eforturilor continue ale Columbiei în combaterea traficului de droguri.