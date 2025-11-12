Președintele Columbiei, Gustavo Petro suspendă schimbul de informații cu Statele Unite din cauza atacurilor în Caraibe

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, președintele de la Bogota a anunțat suspendarea contactului și altor colaborări cu agențiile de securitate ale Statelor Unite la toate nivelurile serviciilor de informații columbiene, adăugând: „Lupta împotriva drogurilor trebuie să se subordoneze drepturilor omului ale poporului caraibian”.

Șeful de stat a mai menționat cî măsura va rămâne în vigoare până Statele Unite opresc operațiunile din Caraibe.

De la începutul lunii septembrie, cel puțin 19 lovituri au fost efectuate împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și în estul Pacificului, soldate cu minimum 76 de morți.

Oficialii Pentagonului au confirmat, de asemenea, că portavionul USS Gerald R. Ford a fost trimis în regiune, alături de opt nave de război, un submarin nuclear și avioane F-35, consolidând prezența militară americană deja existentă în zonă.