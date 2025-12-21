Președintele Franței va participa la evenimente dedicate Crăciunului într-o țară musulmană

Emmanuel Macron va sărbători Crăciunul alături de forțele franceze din Emiratele Arabe Unite. Macron a început duminică dimineață o vizită în Emiratele Arabe Unite și printre activitățile din program este inclus evenimentul de Crăciun, potrivit Le Figaro. Franța colaborează cu Emiratele Arabe Unite în domeniul militar, având peste 900 de soldați francezi desfășurați în trei baze.

Duminică după amiază, Emmanuel Macron îi va vizita și le va ține un discurs. Apoi, șeful statului francez și militarii vor participa la cina de Crăciun pregătită de bucătarii Palatului Élysée. Președintele are obiceiul de a vizita trupele franceze din străinătate în preajma sărbătorilor importante.

Președintele Franței va avea un program încărcat în EAU

În plan diplomatic, Macron a mers în EAU pentru a încerca să consolideze legăturile Franței cu țările din Golf în lupta împotriva traficului de droguri. Președintele francez este însoțit de ministrul Forțelor Armate, Catherine Vautrin. Macron va vizita Muzeul Național Zayed și se va întâlni cu șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan pentru a discuta despre „consolidarea parteneriatului strategic” dintre țările lor.

Luni, Emmanuel Macron va asista la o demonstrație a trupelor militare franceze din regiune și apoi se va întoarce în Franța.

Franța cooperează cu Emiratele în numeroase domenii precum inteligența artificială, cultura și comerțul. În ceea ce privește drogurile, Parisul vrea să obțină sprijinul Emiratelor în „războiul” declarat de guvern împotriva traficanților. Se crede că mari traficanți de droguri s-au stabilit în EAU, în special în Dubai, unde au investit în proprietăți imobiliare de lux.

În 2025, Marina Franceză a confiscat „peste douăzeci de tone de droguri” în Oceanul Indian. Valoarea de piață a drogurilor ajunge la câteva sute de milioane de euro.