Șase căței au fost salvați de pompierii din Washington după ce au fost expuși la o supradoză de droguri

Două persoane au lăsat duminică trei dintre cei șase căței bolnavi la centrul de pompieri Sky Valley. Acesta se află la aproximativ o oră de mers cu mașina la nord-est de Seattle. Oficialii cred că animalele fie au inhalat, fie au mâncat fentanil, potrivit AP.

Pompierii le-au pulverizat pe nas medicamentul anti-supradozaj naloxonă, i-au tratat cu oxigen și chiar le-au efectuat resuscitare cardiopulmonară. Nu a durat mult până când au început să le dea din coadă, a declarat marți șeful batalionului de pompieri, Brandon Vargas.

Între timp, adjuncții șerifului au găsit persoanele despre care se crede că au lăsat câinii și au găsit încă trei căței care aveau nevoie și ei de tratament. O anchetă privind cruzimea sau neglijența față de animale este în curs de desfășurare. Cei doi au susținut că au grijă temporar de căței, au declarat autoritățile.

Pompierii vor să adopte cei șase căței

Au existat o serie de alte cazuri la nivel național în care animalele de companie au fost salvate după ce au fost expuse la fentanil sau alte opioide.

Cățeii sunt sănătoși, dar vor fi puși în carantină încă aproximativ o săptămână înainte de a fi oferiți spre adopție, a declarat David Byrd, managerul Serviciilor pentru Animale din comitatul Snohomish.

Adăpostul de animale din Everett, care le-a monitorizat starea de sănătate, a fost copleșit de oferte de adopție. Oamenii au fost rugați să nu mai sune la adăpost cu întrebări despre căței.

Unii dintre ei vor ajunge, aproape sigur, la unii dintre salvatorii, pompieri. „Cu siguranță avem câțiva angajați interesați să adopte acești căței”, a spus șeful secției de pompieri.