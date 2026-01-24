Prima pagină » Social » Un olandez a fost prins cu 12 kilograme de „droguri zombie”

Un cetățean olandez a fost surprins, în București cu două valize în care erau droguri aduse în România, prin intermediul unei firme internaționale de transport. Procurorii DIICOT l-au reținut după flagrant.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui cetățean olandez, în vârstă de 50 de ani, care a fost prins în flagrant cu o cantitate importantă de droguri. Procurorii îl cercetează pentru infracțiuni de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii ianuarie 2026, inculpatul a procurat din Olanda cantitatea de aproximativ 12 kilograme  substanță psihoactivă N-ethylnorpentedron, destinată comercializării pe teritoriul României”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Substanța interzisă a fost introdusă pe teritoriul României, prin intermediul unei firme internaționale de transport.

Olandezul a fost prins în flagrant, vineri, în municipiul București, în timp ce transporta, cu un autoturism închiriat în regim taxi, două trolere, ridicate de la punctul de lucru al firmei de transport,  în care se aflau mai multe pungi conținând produsul psihoactiv.

„Substanța destinată comercializării, deținută în acest scop de inculpat, este cunoscută sub denumirea de piața ca „drogul zombie” și reprezintă una din substanțele frecvent administrate de consumatorii tineri.

Procurorii DIICOT precizează că, din cantitatea indisponibilizată se puteau obține cel puțin 120.000 de doze, fiind de notorietate faptul că substanțele psihoactive ce urmează a fi puse în vânzare sunt porționate în pliculețe mici, ce conțin cel mult 0,10 grame, iar prețul de vânzare este, de regulă, de 10 lei pentru un pliculeț, accesibil consumatorilor dependenți, care sunt de altfel și cei mai vulnerabili. Aceștia sunt astfel menținuți într-o stare de dependență fizică și psihică, care conduce la distrugerea sănătății și chiar și la deces.

Sâmbătă fost sesizat  judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

 

