Flagrant în Timișoara: Două kilograme de canabis vândute cu 30.000 de lei

Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea unui inculpat de 39 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din cercetări a reieșit că acesta a procurat și deținut o cantitate de canabis, în scopul comercializării către consumatori de pe raza județului Timiș.

Marți, acesta a fost prins în flagrant, în municipiul Timișoara, în timp ce tranzacționa cantitatea de două kilograme de canabis, pentru suma de 30.000 lei.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.