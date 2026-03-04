Prima pagină » Social » Flagrant în Timișoara: Două kilograme de canabis vândute cu 30.000 de lei

Procurorii și polițiștii din Timiș au prins în flagrant delict un bărbat de 39 de ani în timp ce tranzacționa două kilograme de canabis în Timișoara pentru 30.000 de lei.
Flagrant în Timișoara: Două kilograme de canabis vândute cu 30.000 de lei
Cosmin Pirv
04 mart. 2026, 12:09, Social

Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea unui inculpat de 39 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din cercetări a reieșit că acesta a procurat și deținut o cantitate de canabis, în scopul comercializării către consumatori de pe raza județului Timiș.

Marți, acesta a fost prins în flagrant, în municipiul Timișoara, în timp ce tranzacționa cantitatea de două kilograme de canabis, pentru suma de 30.000 lei.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

