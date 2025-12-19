Cel puțin șase soldați au fost uciși și 28 răniți într-un atac cu dronă în Columbia

„Condamn în termenii cei mai duri acțiunea teroristă a ELN”, a declarat ministrul pe platforma de socializare X, anunțând numărul morților în atacul care a avut loc joi în apropierea graniței cu Venezuela. Odată cu acest ultim atac, numărul forțelor de securitate ucise de gruparea de gherilă într-o săptămână a crescut la opt, într-un moment în care negocierile de pace cu guvernul de stânga al lui Gustavo Petro rămân blocate, potrivit Le Figaro.

Explozia de joi a avut loc la baza unui batalion de infanterie dintr-un sat din departamentul Cesar, în nordul provinciei Columbia, a anunțat armata într-un comunicat.

De duminică, 82 de atacuri sau acte de sabotaj au fost atribuite ELN, un grup de gherilă de extremă stânga cu aproximativ 5.800 de membri care operează în peste 20% din cele aproximativ 1.100 de municipalități ale Columbiei. Este cea mai mare organizație rebelă din America.

Gruparea decretase o carantină de trei zile a populației din zonele sale de producție de cocaină, de duminică până marți, invocând „amenințări de intervenție imperialistă” din partea lui Donald Trump, președintele american neexcluzând o intervenție terestră împotriva laboratoarelor de droguri.

Din ianuarie până în septembrie, 146 de soldați și ofițeri de poliție au fost uciși de diversele grupări armate ilegale care operează în Columbia, o creștere de 128% față de 2024, conform celor mai recente date disponibile de la Ministerul Apărării.