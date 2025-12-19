Thailanda a atacat mai multe cazinouri din Cambodgia

În Asia de Sud-Est, bandele criminale au folosit cazinouri, hoteluri și complexe fortificate pentru a efectua escrocherii cibernetice sofisticate, potrivit Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate, bazându-se adesea pe persoane traficate, potrivit AFP.

Cambodgia găzduiește zeci de centre frauduloase, cu aproximativ 100.000 de persoane – multe victime ale traficului de persoane – care comit escrocherii online într-o industrie de miliarde de dolari.

Cel puțin patru cazinouri de la granița Cambodgiei cu Thailanda – două identificate de observatori drept centre de escrocherii – au fost atacate luna aceasta într-un conflict militar între cele două țări vecine, soldat cu zeci de morți și peste o jumătate de milion de strămutați.

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a declarat joi că străinii traficați, forțați să comită escrocherii în Cambodgia, sunt „acum expuși unor riscuri suplimentare din cauza luptelor” și a cerut evacuarea lor.

Încălcările drepturilor omului în centrele de fraudă din Cambodgia au loc la „scară largă”, iar răspunsul slab al guvernului sugerează complicitatea sa, se arată într-un raport din iunie al Amnesty International.

Civili surprinși în cazinouri

Însă Ros Phirun, secretarul general al Comisiei de Management al Jocurilor de Noroc Comerciale din Cambodgia, a declarat pentru AFP că autoritățile iau „măsuri serioase” pentru a combate escrocheriile și a numit acțiunile Thailandei privind cazinourile de la frontieră „total ilegale”.

Thailanda a anunțat săptămâna trecută că a atacat trei cazinouri de la graniță, despre care armata thailandeză susține că sunt folosite ca depozite de arme cambodgiene și poziții de tragere. Însă unele cazinouri prinse în foc încrucișat ar fi adăpostit civili. O declarație a ONU de joi a citat un supraviețuitor al unui atac din provincia Oddar Meanchay, care a declarat pentru Biroul pentru Drepturile Omului că un civil a fost ucis și alți doi răniți.