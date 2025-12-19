Republica Moldova: 85 de persoane au primit asistență în tabăra mobilă din apropierea graniței după atacurile cu drone din Ucraina

Potrivit Ministerului de Interne al republicii Moldova, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a frontierei nu mai găzduiește vineri dimineața nicio persoană. În total, 85 de persoane, inclusiv 33 de copii, au beneficiat pe timpul nopții de asistență, în cooperare cu Poliția de Frontieră.

În contextul atacurilor cu drone produse în cursul nopții pe teritoriul Ucrainei, care au afectat infrastructura rutieră în proximitatea frontierei cu Republica Moldova, în zona punctelor de frontieră Palanca – Maiaki – Udobnoe și Tudora – Starokazacie, MAI transmite că la ora 4.10 traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată.

Ministerul a prezentat situația la punctele de trecere a frontierei înregistrată vineri, la ora 10.30:

• PTF Palanca–Maiaki–Udobnoe – activitatea este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova;

• PTF Tudora–Starokazacie – traversarea este permisă doar pentru călătorii care se deplasează în direcția Belgorod (Ucraina);

• În ambele puncte de trecere nu se înregistrează flux de călători;

• Traficul pe segmentul Palanca–Udobnoe este sistat.

Pentru siguranța persoanelor aflate în zonă, Poliția de Frontieră recomandă redirecționarea către PTF „Otaci – Moghilev-Podolsk”, situat în nordul Republicii Moldova.

Potrivit ministerului, este analizată și opțiunea instalării unui pod de pontoane, cu amenajările necesare pe malul râului aflat pe frontiera Republicii Moldova.

Toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și revin pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în această direcție.

Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe a fost reluată joi seara pe banda neafectată, după ce în după-amiaza aceleiași zile, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina).