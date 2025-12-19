Prima pagină » Știrile zilei » Șapte regiuni din Rusia au fost atacate cu drone de Ucraina, provocând incendii și pene de curent

Mai multe regiuni ale Rusiei au fost vizate de atacuri cu drone în cursul nopții de joi spre vineri. Atacurile au provocat un incendiu la o fabrică chimică și mai multe pene de curent, relatează Kyiv Post.
Autoritățile ruse au raportat un val de atacuri cu drone desfășurate pe parcursul nopții în cel puțin șapte regiuni ale țării. Potrivit anunțului făcut de Ministerul Apărării de la Moscova, apărarea aeriană a interceptat și distrus 94 de drone ucrainene pe parcursul nopții, în regiunile Rostov, Belgorod, Voronej, Samara, Astrahan, Kursk și Krasnodar, dar și deasupra Mărilor Azov și Caspice.  

Guvernatorul Andrei Klychkov din regiunea Oryo  a confirmat că infrastructura de termoficare a fost avariată, anunțând pene de curent și lipsa apei calde.  

De asemenea, a fost raportat un incendiu la combinatul chimic TogliattiAzot din Samara. Combinatul este unul dintre cei mai mari producători de amoniac din lume și un element strategic al industriei chimice ruse. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului.  

Guvernatorul din Rostov a anunțat că au fost avariate obiective civile și că o linie de înaltă tensiune a fost întreruptă, provocând pene de curent.  

 

