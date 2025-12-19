Prima pagină » Știri externe » Flota din umbră a Rusiei este folosită și ca resursă de spionaj

Flota din umbră a Rusiei este folosită și ca resursă de spionaj

Personal rus cu legături cu armata și serviciile de securitate ale țării s-a angajat în spionaj în apele europene, lucrând sub acoperire la bordul navelor care transportau petrol rusesc, au declarat pentru CNN surse din serviciile de informații occidentale și ucrainene.
19 dec. 2025, 11:54, Știri externe

De la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, Moscova a construit o așa-numită flotă din umbră, formată din sute de petroliere. Aceste nave transportă petrolul rusesc din porturile sale de la Marea Baltică și Marea Neagră, în ciuda sancțiunilor occidentale, aducând Kremlinului sute de milioane de dolari în fiecare an.

În ultimele luni, unele dintre aceste nave, adesea înmatriculate în țări independente, au primit membri suplimentari ai echipajului cu puțin timp înainte de a părăsi portul, potrivit serviciilor de informații ucrainene. CNN a văzut două liste de echipaje pentru aceste nave, în care personalul este predominant non-rus, dar documentele conțin și o pereche de nume rusești și detaliile pașaportului lor rusesc, în partea de jos a listei.

Adăugarea rușilor cu experiență în domeniul securității la echipajele flotei din umbră provoacă alarmă în capitalele europene, deoarece ilustrează cât de periculoase au devenit tacticile Kremlinului.

