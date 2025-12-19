Șefii agențiilor de informații ale Rusiei și Marii Britanii au vorbit înainte de discuțiile privind activele rusești

Șeful spionilor lui Vladimir Putin a declarat că a avut o „conversație telefonică destul de lungă” cu noul șef al MI6, a relatat agenția de știri de stat rusă Tass citată de Sky News. Sergei Narîșkin, directorul serviciilor de informații externe ale Rusiei, a spus că „în urmă cu câteva zile, am avut o conversație telefonică destul de lungă cu noul șef al MI6 [Blaise] Metreweli.”

El a adăugat că ofițerii de informații ruși lucrează oficial la Londra, așa cum și ofițerii MI6 o fac la Moscova.

Șefii spionilor au discutat înainte de întâlnirea liderilor europeni

Blaise Metreweli a preluat funcția de șef al Serviciului Secret de Informații pe 1 octombrie.

Comentariile lui Naryshkin apar în contextul în care liderii din Uniunea Europeană poartă negocieri importante la Bruxelles privind finanțarea Ucrainei. Cel mai sensibil punct al discuțiilor este planul de utilizare a activelor rusești înghețate. Câteva țări se opun planului, inclusiv Belgia unde se află cele mai multe astfel de active. Belgienii invocă temerile legate de eventuale represalii rusești.

Cea mai mare parte a activelor înghețate în valoare de 190 de miliarde de euro se află în Belgia, iar prim-ministrul belgian Bart De Wever a declarat că planul de a acorda Ucrainei activele menționate „crește drastic riscul de represalii rusești”.

„Nu este acceptabil ca acest lucru să se întâmple doar cu Belgia. Dacă sărim, sărim împreună”, a spus premierul Belgiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că înțelege „riscurile despre care vorbește Belgia, dar a susținut că Europa se confruntă cu pericole mai mari”.

„Ucraina are dreptul la acești bani pentru că Rusia ne distruge. Decizia aflată acum pe masă – decizia de a utiliza pe deplin activele rusești pentru a ne apăra împotriva agresiunii rusești – este una dintre cele mai clare și mai justificate moral decizii care ar putea fi luate vreodată”, a spus Zelenski.

Trump susține că acordul de pace este „aproape”

De cealaltă parte a Atlanticului, Donald Trump a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta cât mai rapid o înțelegere cu Rusia. Emisarii președintelui SUA urmează să se întâlnească sâmbătă la Miami cu un consilier de top al lui Putin. Ei vor discuta despre propunerea de acord de pace a americanilor.

„Ei bine, ne apropiem de ceva, dar sper că Ucraina se va mișca rapid pentru că Rusia este acolo. De fiecare dată când cer prea mult timp, Rusia se răzgândește”, a declarat Trump.

În paralel, Rusia a desfășurat cel un sistem de rachete cu capacitate nucleară în Belarus, potrivit președintelui Alexander Lukașenko. Liderul din Belarus nu a oferit alte detalii.