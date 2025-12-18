Armele nucleare rusești, la ușa Europei. Kaliningrad, punctul zero al unei escaladări

Potrivit lui Darius Jurgelevičius, riscul unei escaladări, inclusiv cu componentă nucleară, nu mai poate fi ignorat de oficialii Europei. Poziția enclavei, între Polonia și Lituania, cu acces direct la Marea Baltică, îi oferă Rusiei un avantaj strategic major.

Rusia testează apărarea Europei

„Kaliningrad se află printre primele trei scenarii posibile pentru o confruntare NATO–Rusia. Este un pretext realist pentru justificarea unei escaladări militare”, a declarat joi Jurgelevičius, într-un interviu pentru Kyiv Post.

Fostul oficial lituanian a menționat că Moscova nu se limitează la amenințări verbale, ci desfășoară deja un război hibrid activ la granițele Alianței. „Rusia nu doar amenință, ci testează. Baloanele, dronele și incursiunile aeriene sunt forme de război hibrid, menite să verifice cât de pregătiți suntem”, a explicat acesta.

Alertă de securitate în Lituania

Un exemplu recent este incidentul din Lituania, unde zeci de baloane lansate dinspre Belarus au traversat spațiul aerian al țării, punând în pericol aviația civilă și ducând la închiderea Aeroportului Internațional Vilnius timp de șase ore.

„Nu putem fi naivi. Aceste acțiuni testează capacitatea noastră de reacție și tipurile de răspuns pe care le avem la dispoziție”, a avertizat Jurgelevičius.

Securitatea rusă folosește rețele criminale

Jurgelevičius a atras atenția și asupra rolului structurilor de securitate ruse în aceste operațiuni. El spune că serviciile de informații folosesc adesea rețele criminale pentru a-și ascunde implicarea directă. „FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) colaborează cu grupări criminale pentru a face munca murdară și pentru a putea nega responsabilitatea atunci când aceste acțiuni sunt descoperite”, a spus fostul oficial. El precizat că astfel de metode sunt tipice războiului din „zona gri”.

Amenințarea nucleară

În opinia sa, reacțiile lente ale Europei și NATO sunt interpretate la Moscova ca un semnal de slăbiciune. „Dacă răspundem doar cu declarații și note diplomatice, transmitem slăbiciune. Moscova interpretează ezitarea Occidentului ca pe o oportunitate”, a spus fostul șef al serviciilor de informații lituaniene.

Rusia completează aceste acțiuni cu o presiune nucleară constantă. „Componenta nucleară este mereu în fundal. Nu ca armă imediată, ci ca instrument de intimidare strategică la adresa Europei”, a explicat Jurgelevičius.

El a avertizat că descurajarea funcționează doar dacă este credibilă și susținută de acțiuni concrete. „Rusia trebuie să știe că orice atac asupra unui stat NATO va fi pedepsit imediat. În lipsa acestui semnal clar, descurajarea nu funcționează”, a concluzionat expertul lituanian.