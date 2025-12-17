Prima pagină » Știrile zilei » Putin îi numește pe liderii europeni „purceluși” și amenință cu forța în Ucraina

Putin îi numește pe liderii europeni „purceluși” și amenință cu forța în Ucraina

Vladimir Putin a lansat un nou atac verbal la adresa liderilor europeni, pe care i-a numit „purcei”, și a afirmat că Rusia își va atinge obiectivele teritoriale în Ucraina indiferent dacă va fi prin negocieri sau prin acțiuni militare.
Putin îi numește pe liderii europeni „purceluși” și amenință cu forța în Ucraina
Rareș Mustață
17 dec. 2025, 17:12, Știri externe

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova își va îndeplini „necondiționat” obiectivele în Ucraina, fie prin diplomație, fie pe câmpul de luptă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii anuale a conducerii Ministerului Apărării, desfășurată la Moscova, scrie The Guardian.

Putin a afirmat că, în lipsa unor discuții „substanțiale”, Rusia va continua ofensiva militară.

„Dacă nu vor un dialog real, atunci Rusia își va elibera pământurile istorice pe câmpul de luptă”, a spus liderul de la Kremlin, referindu-se la războiul din Ucraina, pe care Moscova îl numește „operațiune militară specială”.

În același discurs, Putin a acuzat fosta administrație americană că a împins deliberat situația spre un conflict armat, susținând că Washingtonul a crezut că Rusia poate fi slăbită sau chiar distrusă rapid.

Liderul rus a atacat apoi dur liderii europeni, pe care i-a acuzat că au urmat linia Casei Albe. „Purceii Europei s-au alăturat imediat administrației americane anterioare, sperând să profite de prăbușirea țării noastre”, a afirmat Putin.

Declarațiile vin în contextul în care oficiali americani au transmis că discuțiile recente cu Ucraina, desfășurate la Berlin, au rezolvat o mare parte dintre punctele dificile ale negocierilor.

Cu toate acestea, există în continuare îndoieli legate de disponibilitatea Rusiei de a face compromisuri.

Recomandarea video