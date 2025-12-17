Putin îi numește pe liderii europeni „purceluși” și amenință cu forța în Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova își va îndeplini „necondiționat” obiectivele în Ucraina, fie prin diplomație, fie pe câmpul de luptă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii anuale a conducerii Ministerului Apărării, desfășurată la Moscova, scrie The Guardian.

Putin a afirmat că, în lipsa unor discuții „substanțiale”, Rusia va continua ofensiva militară.

„Dacă nu vor un dialog real, atunci Rusia își va elibera pământurile istorice pe câmpul de luptă”, a spus liderul de la Kremlin, referindu-se la războiul din Ucraina, pe care Moscova îl numește „operațiune militară specială”.

În același discurs, Putin a acuzat fosta administrație americană că a împins deliberat situația spre un conflict armat, susținând că Washingtonul a crezut că Rusia poate fi slăbită sau chiar distrusă rapid.

Liderul rus a atacat apoi dur liderii europeni, pe care i-a acuzat că au urmat linia Casei Albe. „Purceii Europei s-au alăturat imediat administrației americane anterioare, sperând să profite de prăbușirea țării noastre”, a afirmat Putin.

Declarațiile vin în contextul în care oficiali americani au transmis că discuțiile recente cu Ucraina, desfășurate la Berlin, au rezolvat o mare parte dintre punctele dificile ale negocierilor.

Cu toate acestea, există în continuare îndoieli legate de disponibilitatea Rusiei de a face compromisuri.