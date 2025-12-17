Avertismentul dur al unui europarlamentar român: Europa este o colonie digitală a marilor companii de tehnologie

Declarațiile au fost făcute la Strasbourg în cadrul unei întrevederi cu presa, la care au participat și jurnaliști Mediafax.

„La începutul anului 2000, noi, europenii, eram nu doar influenți, dar aveam o preeminență asupra noilor tehnologii. Nokia și Ericsson reprezentau două companii europene care își împărțeau aproape în întregime piața de telecomunicații în momentul respectiv”, a declarat Andi Cristea.

Potrivit europarlamentarului, situația actuală arată o dependență majoră de capitalul și tehnologia americană. „Primele 50 de companii de tehnologie la nivel mondial au o capitalizare în jur de 25 de trilioane de dolari. Din aceste 25 de trilioane, aproape 23 de trilioane reprezintă amprenta capitalului american”, a spus acesta.

„Altfel spus, din top 50, 85% dintre companii sunt americane. Noi, ca europeni, nu ne regăsim în această imagine”, a adăugat Cristea.

„Europa este o colonie digitală a marilor companii de tehnologie din lume”

Europarlamentarul a folosit un termen dur pentru a descrie poziția actuală a Uniunii Europene.

„Din această perspectivă, Uniunea Europeană și Europa este pur și simplu o colonie tehnologică și digitală a marilor companii de tehnologie din lume, care nu sunt europene”, a afirmat el.

Europarlamentarul a precizat că dependența Uniunii Europene se manifestă pe două paliere.

Acesta a declarat că Europa depinde de China pe zona de producție industrială, în timp ce în domeniul tehnologiilor digitale și al calculului computațional „companiile europene sunt în proporție de 75% dependente de produse tehnologice care sunt făcute de americani”.

„Am vrut să subliniez situația deloc bună și deloc pozitivă în care noi, europenii, ne aflăm”, a conchis acesta.