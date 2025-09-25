Europa este prea slabă pentru a-i face față lui Trump. Weber: Președintele SUA „slăbește puterea economică a Europei jucând cartea militară”

„Pentru prima dată, avem un președinte care, așa cum am văzut în această vară, slăbește puterea economică a Europei jucând cartea militară”, a declarat Weber miercuri seara la televiziunea publică germană, referindu-se la discuțiile anterioare privind un acord comercial între UE și SUA.

„Trump a folosit în mod clar această metodă pentru a diviza Europa și a slăbi poziția [președintei Comisiei Europene] Ursula von der Leyen în cadrul discuțiilor”.

Weber a sugerat că Europa este prea dependentă din punct de vedere militar de SUA, și prea slabă pe cont propriu, pentru a respinge cererile administrației Trump și, în același timp, pentru a face față amenințării reprezentate de președintele rus Vladimir Putin.

„Suntem neajutorați într-o lume plină de furtuni, pentru că nu ne-am pregătit pentru lumea de astăzi”, a spus liderul PPE. „Am fost într-o poziție slabă în timpul negocierilor comerciale pentru că jumătate din Europa – Balcanii, Polonia, România – se tem pur și simplu de Putin. Și singurul lucru care îi poate proteja în acest moment este puterea militară americană”.

Europenii, a adăugat Weber, se confruntă acum cu dura realitate de a fi „incapabili să ne apărăm împotriva dronelor care se apropie”.

Moscova a fost acuzată că a încălcat spațiul aerian al NATO în mai multe rânduri în ultimele săptămâni, inclusiv în Polonia și Estonia, ceea ce constituie o nouă fază de escaladare a tensiunilor dintre Occident și Rusia.

Principalele aeroporturi daneze au fost închise pentru scurt timp joi dimineața din cauza a ceea ce autoritățile au numit drone, potrivit Politico.

Liderii au nevoie de mai multă încredere în sine

În ceea ce privește comerțul, Weber a declarat că i-ar fi plăcut să vadă UE și negociatorii săi principali manifestând mai multă încredere în sine în discuțiile cu Trump din vară, inclusiv prin faptul că nu au cedat în privința taxei digitale impuse de blocul comunitar gigantilor tehnologici americani. El a adăugat însă că acest lucru era nerealist, având în vedere dependența militară a blocului comunitar de SUA.

Weber a făcut apel la liderii celor 27 de țări membre ale UE să consolideze blocul și să dea dovadă de un leadership mai vizionar.

„Dacă am avea astăzi un [Helmut] Kohl și un [François] Mitterrand care au creat euro atunci, ei ar pregăti terenul pentru o armată europeană”, a spus el. „Acest tip de leadership, această abordare vizionară, lipsește în acest moment”.

Astăzi, a continuat el, aceasta este sarcina cancelarului german Friedrich Merz și a președintelui francez Emmanuel Macron.

„Trebuie spus că toți politicienii noștri de vârf sunt atât de prinși în politica națională, atât de presați, încât, din păcate, nu avem în prezent o generație de lideri în funcție care să fie capabili să ia măsurile importante necesare”, a adăugat el.